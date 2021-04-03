Рэднапп: "Вейналдум не незаменим"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп заявил, что "Ливерпулю" не нужно отчаянно цепляться за полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

Несмотря на истекающий в конце сезона контракт, Вейналдум продолжает регулярно играть за "Ливерпуль", приняв участие в каждом из 29 матчей "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако Рэднапп с пониманием относится к тому, что "Ливерпуль" не хочет тратиться на новый контракт с 30-летним голландцем, и верит, что главный тренер Юрген Клопп найдет достойную замену.



"Управление "Ливерпулем" строится на статистике, и вы должны доверять тому, что они делают. Я понимаю ход их мыслей, и они просто не собираются сорить деньгами, давая игрокам долгосрочные контракты".



"Такова их модель, и она показала себя очень успешной, поэтому вы должны верить в то, что они стараются делать. Кроме того, нельзя идти на поводу у игроков".



"Вейналдум стал блестящим приобретением для "Ливерпуля". Он очень энергичный игрок, но клуб не хочет брать на себя затратное содержание игрока до 33 или 34 лет".



"Уверен, Юрген Клопп не хочет его терять. Невозможно отрицать того, что он великолепный игрок, но он не незаменимый. Ты можешь найти игроков вроде него, и "Ливерпуль" обратится на трансферный рынок за новым Вейналдумом".



"Время покажет, было ли это решение правильным, но я понимаю "Ливерпуль", — цитирует Рэднаппа Liverpool Echo.