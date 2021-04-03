Моуриньо не переживает насчет намека Кейна на уход из "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его не тревожат слова нападающего Харри Кейна насчет своего будущего.

Во время поездки в сборную Англии в этот международный перерыв Кейн выразил сомнения насчет своего будущего в "Тоттенхэме", пообещав снять неопределенность после Евро-2020.



Кажется, Харри сделал сильнейший намек на смену клуба за время время своих выступлений за "шпор", однако Моуриньо отказывается спекулировать на эту тему.



"Переживаю ли я насчет слов Кейна? Нет, нет. Я хочу, чтобы Харри и дальше был для нас тем, кем является. Я хочу, чтобы против "Ньюкасла" он показал ту же игру, что и против "Астон Виллы".



"Под "той же игрой" я имею ввиду ту же самоотдачу, то же желание, тот же командный дух, те же лидерские качества. Это то, чего я хочу, и я знаю, что получу это".



"Я не могу играть в ваши игры. Я должен быть сосредоточен на том, что он дает нам".



"Конечно, я всегда рад, когда мои игроки уезжают в сборные и хорошо себя там проявляют. Я рад, что он хорошо выступает за сборную Англии. Я рад, что сборная Англии побеждает, но я не могу играть в эти игры, когда люди что-то говорят, а что-то не говорят".



"Я знаю, что он профессионал. Помимо таланта, игроку очень важно обладать профессионализмом. И он большой профессионал. Я очень, очень рад за него и повторяю: я рад, когда он и другие парни уезжают в сборные и хорошо себя там проявляют".



"Всегда лучше, когда они возвращаются после хороших результатов. Думаю, у него хороший период, он хорошо выступает за клуб и сборную".



"В остатке сезона его ждет несколько приятных испытаний: финал Кубка Лиги, борьба за каждое очко в Премьер-Лиге, а затем Евро с возможностью сыграть в финале на "Уэмбли". Думаю, он должен быть доволен, как идут его дела в данный момент", — цитирует Моуриньо The Independent.