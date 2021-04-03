Клопп шокирован невызовом Александер-Арнольда в сборную Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что был шокирован невызовом защитника Трента Александер-Арнольда на матчи сборной Англии в конце марта.

Объясняя невызов Александер-Арнольда на матчи против Сан-Марино, Албании и Польши, наставник англичан Гарет Саутгейт честно признал, что это связано с неубедительной игрой Трента за свой клуб в нынешнем сезоне.



Клопп признает, что этот сезон складывается непросто для 22-летнего защитника, но все равно удивлен тем, как Саутгейт поступил с его подопечным, давно заслужившим репутацию одного из лучших крайних защитников в мире.



"Я был удивлен тем, что его не вызвали. Конечно, я уважаю это решение. Но я не понимаю его".



"Я сам тренер, и я принимаю решения каждый день, каждый уикенд, каждый мид-уик, определяя стартовый состав и запасных".



"Мы постоянно принимаем решения, которые другие люди, возможно, не понимают".



"Если Трента Александер-Арнольда нет в заявке сборной Англии, значит у сборной Англии крайне хороший состав, скажем так".



"Это не проблема для меня, когда моих игроков критикуют. Они могут быть раскритикованы мной, они могут быть раскритикованы другими людьми".



"Конечно, я с уважением отношусь к тому, что Гарет принимает самостоятельные решения, но в этом случае я не понимаю его, потому что минимум на протяжении двух предыдущих сезонов — в прошлом и сезоне перед ним — Трент Александер-Арнольд был образцовым правым защитником в мировом футболе, и это в столь невероятном возрасте".



"В начале этого сезона он заболел COVID, и вы можете себе представить, что ему потребовалось некоторое время, чтобы вернуться в норму, но дальше он был одним из самых стабильных игроков команды".



"Он может постоянно играть на высоком уровне, так что необходимость передышки не может быть причиной его невызова".



"Если вы сравниваете каждый сезон Лионеля Месси с его лучшим сезоном, то сейчас он, возможно, играет не так, как в 2005 или 2006, но он по-прежнему лучший игрок в мире", — цитирует Клоппа Sky Sports.