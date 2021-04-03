30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 3 апреля, четырьмя поединками стартует 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ВЕСТ БРОМВИЧ 14:30 Онлайн-трансляция



"Челси" не пропустил ни одного гола в семи последних матчах с учетом всех соревнований, и Томасу Тухелю остается надеяться, что его команда не растеряла форму за время международного перерыва. "Вест Бромвич" все ближе к Чемпионшипу, одержав лишь одну победу в 11 последних поединках Премьер-Лиги. "Синие" ни разу не уступили в семи последних встречах с "дроздами" в рамках чемпионата (5 побед, 2 ничьи).



Единственной потерей "Челси" является полузащитник Нголо Канте. Каллум Хадсон-Одои в порядке, несмотря на досрочное возвращение из молодежной сборной Англии. Тиаго Силва, Жоржиньо и Тэмми Абрахэм залечили свои болячки.



Полузащитник "Вест Бромвича" Конор Галлахер не сыграет против своего родительского клуба. Хэл Робсон-Кану доступен для участия в матче, несмотря на то, что был выдворен из сборной Уэльса за нарушение коронавирусных протоколов.



ЛИДС — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" может стать первым за последние 14 лет новичком Премьер-Лиги, выигравшим 13 из своих первых 30 матчей сезона. Последний раз это удавалось "Редингу" в 2006/07. "Шеффилд Юнайтед" выглядит неважно после расставания с Крисом Уайлдером, потерпев пять выездных поражений подряд во всех соревнованиях без единого забитого гола. "Клинки" одержали только одну победу в 15 последних выездах к "белым" в рамках высшего дивизиона.



Капитан "Лидса" Лиам Купер возвращается после болезни. Пабло Эрнандес и Родриго залечили мышечные травмы. У Матеуша Клиха коронавирус.



После вывиха пальца стопы возвращается полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джон Иган. Энда Стивенс оправился после небольшого повреждения.



ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



Привыкший играть в контратакующей манере "Лестер" обычно робеет перед лидером, кто бы им ни был. "Лисы" не могут победить команду, которая возглавляет Премьер-Лигу, уже 15 матчей чемпионата кряду, включая 13 поражений. "Манчестер Сити" выиграл все восемь последних выездных матчей в Премьер-Лиге с общим счетом 22:3. Однако в сентябре "горожане" неожиданно уступили "Лестеру" на своем поле со счетом 2:5.



Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон снова доступен после травмы бедра. Поправился и Рикарду Перейра, но Дженгиз Ундер и Харви Барнс остаются в лазарете.



"Сити" избавлен от кадровых проблем.



АРСЕНАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция



Занимая девятое место в Премьер-Лиге, "Арсенал" едва ли надеется запрыгнуть в топ-4 и больше думает о противостоянии с пражской "Славией" через несколько дней в Лиге Европы. А вот "Ливерпуль", выигравший пять из шести последних выездных матчей во всех соревнованиях, с надеждами финишировать в зоне Лиги Чемпионов еще явно не попрощался. "Красные" добыли лишь две победы в 20 последних выездах к "канонирам" в рамках Премьер-Лиги: 0:2 в августе 2011 и 3:4 в августе 2016.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Гранита Джаки, Букайо Сака и Эмиля Смит-Роу. Виллиан залечил икроножную мышцу, но Давид Луис точно не сыграет.



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино восстановился после травмы колена, из-за которой он пропустил три последних матча своего клуба. Джо Гомес, Виргил Ван Дейк, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон продолжают лечиться.