"Барселона" может отказться от приглашения Вейналдума

"Барселона" нашла альтернативный вариант приглашению полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

Как известно, действующий контракт Вейналдума с "Ливерпулем" истекает в конце сезона, а договориться о новой сделке сторонам не удается — клуб не хочет заключать дорогостоящее многолетнее соглашение с игроком, которому в этом году исполняется 31.



Главным претендентом на Вейналдума долго считалась "Барслелона", чей наставник Рональд Куман прекрасно знаком с Джорджиньо по совместной работе в сборной Голландии.



Несмотря на то, что Вейналдум доступен свободным агентом, новоиспеченному президенту "Барселоны" Жоану Лапорте аппетиты ветерана насчет зарплаты и срока контракта тоже кажутся завышенными.



Как сообщает Sky Sports, Лапорта предпочитает, чтобы вместо приглашения Вейналдума в первую команду на следующий сезон был бы переведен продукт академии "Барселоны" Илайш Мориба.



Лапорта вообще хочет, чтобы "Барселона" вновь сделала ставку на своих воспитанников, как во времена Хосепа Гвардиолы, благо достигший 1 миллиарда фунтов долг клуба к этому располагает.



Тем временем, испанская газета Marca утверждает, что в борьбу за Вейналдума готов вступить "Челси", чей наставник Томас Тухель рассматривает голландца идеальным дополнением к своей команде.