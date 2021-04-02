Пол Скоулз предпочитает Холанда Кейну

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что предпочел бы видеть Эрлинга Холанда, а не Харри Кейна на острие атак "красных дьяволов".

Учитывая намерение Эдинсона Кавани вернуться в Южную Америку, задача по приглашению забивного нападающего приобретает еще большее значение для "Юнайтед" на летнее трансферное окно.



С переходом к "дьяволам" связывают и Холанда, и Кейна, но из этих двоих Скоулз предпочел бы 20-летнего норвежца, хотя и сравнивает Харри с бывшим форвардом МЮ Руудом Ван Нистелроем.



"Думаю, у "Юнайтед" очень хорошие нападающие, но кто-нибудь из них является 9-м номером, или они все-таки фланговые игроки?"



"Когда Кавани играл, он смотрелся неплохо, но он стал получать травмы. Это было неизбежно, учитывая его возраст. В нем изначально никогда не видели основного игрока".



"Им нужен кто-нибудь, кто будет играть постоянно. Ходят разговоры о Холанде, и он будет стоить много денег. По слухам, Харри Кейн хочет уйти из "Тоттенхэма".



"Думаю, ты бы согласился на любого из них, но если бы у меня был выбор, я бы определенно предпочел Холанда. Чисто из-за его возраста, способностей и того, что он уж играл за Оле. Думаю, этот трансфер имел бы смысл, но Холанда хотят и другие клубы, так что это будет сложно".



"Мне нравится Кейн, он великолепен. Когда он только заявил о себе, я сравнивал его с Рудом. Он беспощаден в завершении атак, он отчаянно жаждет забивать голы. Просто я думаю, что отдача от Холанда будет больше, учитывая стадии их карьер", — цитирует Скоулза Daily Mail.