Давид Луис не сыграет с "Ливерпулем"

Защитник "Арсенала" Давид Луис пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу.

Луис выходил в стартовом составе "канониров" на все четыре последних матча в Премьер-Лиге перед международным перерывом, а также на оба поединка 1/8 финала Лиги Европы с "Олимпиакосом".



Однако в пятницу лондонский клуб внезапно объявил о возникших у 33-летнего бразильца проблема с коленом. Какие-либо сроки по возвращению ветерана в строй не называются.



"У Давида возник дискомфорт в правом колене, и теперь ему предстоит углубленное обследование. Давид не будет доступен в субботнем матче", — гласит заявление "Арсенала".



Добавим, в отсутствие Луиса главному тренеру лондонцев Микелю Артету придется выбирать сочетание центральных защитников из Габриэля, Роба Холдинга и Пабло Мари.