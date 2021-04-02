Египтяне попросили "Ливерпуль" отпустить Салаха в Токио

Федерация футбола Египта официально обратилась за разрешением к "Ливерпулю" отпустить нападающего Мохамеда Салаха на Олимпийские игры в Токио грядущим летом.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 23 июля по 8 августа, что было бы чревато для Салаха пропуском предсезонного периода и старта новой кампании.



Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб уже подтвердил, что место для Салаха как для одного из трех возрастных игроков зарезервировано.



По словам временно исполняющего обязанности главы Федерации футбола Египта Ахмеда Мегахеда, 28-летний Салах хочет отправиться в Японию, поэтому "Ливерпуль" либо добровольно ослабит себя, либо расстроит свою звезду.



"Менеджмент "Ливерпуля" ответил нам, что они обсудят эту ситуацию с игроком. Уверен, Салах хочет примерить футболку "фараонов" на Олимпийских играх".



"Но это не наше решение. Ему нужно обсудить это со своим клубом. Надеюсь, "Ливерпуль" удовлетворит наш запрос", — цитирует Мегахеда Daily Mirror.