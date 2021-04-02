Тухеля злит критика в адрес Вернера

Тимо Вернер Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его злит критика в адрес нападающего Тимо Вернера.

Вернер забил лишь один гол в Премьер-Лиге с ноября, а на текущей неделе стал просто объектом насмешек и издевательств, совершив невероятный промах в матче за сборную Германии против Македонии.

Даже главный тренер немцев Йоахим Лев выразил свое недовольство Тимо, однако Тухель продолжает отчаянно защищать подопечного.

"Он упустил момент, и каждый с упоением говорит об этом, что слегка злит. Легко ткнуть пальцем в Тимо, но я этого не потерплю. Я рад, что он вернулся, потому что здесь он огражден от таких вещей".

"Этот парень забивает с пяти лет. Сейчас даже не тот момент, чтобы тренироваться больше. Вчера мне пришлось отправить его домой с тренировки, потому что он хотел остаться и дополнительно поработать над ударом. Я сказал ему: "Тебе этого не нужно, твое тело и твой мозг знают, как забивать".

"Если женщина не хочет пойти с тобой на свидание, ее не заставишь. Ты лишь можешь слегка отступить назад, и тогда, возможно, она сама позвонит тебе. Голы придут", — цитирует Тухеля The Guardian.


Метки Вернер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2021 20:00

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  1. hunter022 02.04.2021 20:20 # hunter022
    Удачи Вернеру забить завтра бромвичу в пустые ворота с расстояния одного метра

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  2. mrsimph 02.04.2021 20:05 # mrsimph
    Голы придут, психологическое давление неимоверное на игрока просто, не каждый справляется с таким. Надо парочку пенок возможно ему дать воткнуть

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