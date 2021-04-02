Тухеля злит критика в адрес Вернера

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что его злит критика в адрес нападающего Тимо Вернера.

Вернер забил лишь один гол в Премьер-Лиге с ноября, а на текущей неделе стал просто объектом насмешек и издевательств, совершив невероятный промах в матче за сборную Германии против Македонии.



Даже главный тренер немцев Йоахим Лев выразил свое недовольство Тимо, однако Тухель продолжает отчаянно защищать подопечного.



"Он упустил момент, и каждый с упоением говорит об этом, что слегка злит. Легко ткнуть пальцем в Тимо, но я этого не потерплю. Я рад, что он вернулся, потому что здесь он огражден от таких вещей".



"Этот парень забивает с пяти лет. Сейчас даже не тот момент, чтобы тренироваться больше. Вчера мне пришлось отправить его домой с тренировки, потому что он хотел остаться и дополнительно поработать над ударом. Я сказал ему: "Тебе этого не нужно, твое тело и твой мозг знают, как забивать".



"Если женщина не хочет пойти с тобой на свидание, ее не заставишь. Ты лишь можешь слегка отступить назад, и тогда, возможно, она сама позвонит тебе. Голы придут", — цитирует Тухеля The Guardian.



