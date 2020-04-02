Санчо и Грилиш рискуют не попасть на Евро-2020

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и плеймейкер "Астон Виллы" Джек Грилиш рискуют остаться вне заявки сборной Англии на Чемпионат Европы.

В данный момент УЕФА обсуждает идею, чтобы увеличить количество игроков в заявках команд, принимающих участие в Евро-2020, с 23 до 25.



Однако даже в таком случае главному тренеру англичан Гарету Саутгейту придется принять ряд непопулярных решений, которые непременно привлекут критику.



Более того, Саутгейт уже начал говорить отдельным игрокам, что те не поедут на Евро-2020.



"Я уже поговорил с немалым количеством игроков, и я продолжу делать это в ближайшую пару недель, чтобы они четко знали, каково их положение. Думаю, это будет полезно. Они должны понимать, что каковы мои ожидания в остатке сезона. Порой ужасно вести такие разговоры", — цитирует Саутгейта Daily Mail.



Воспользовавшись травмами Грилиша, Санчо, Джеймса Мэддисона и Харви Барнса, в планы Саутгейта в последний момент ворвался вингер "Вест Хэма" Джесси Лингард.



Как утверждает The Sun, Саутгейт находится под большим впечатлением от игры Лингарда за клуб и за сборную Англии в мартовских матчах, а также от того, какой популярностью Джесси пользуется в раздевалке.



Но решение Саутгейта включить Лингарда в заявку может означать, что Санчо или Грилиш останутся за бортом. Трент Александер-Арнольд, Майкл Кин, Эрик Дайер — другие игроки, которых Гарет может обделить своим доверием.