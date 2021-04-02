Гвардиола назвал покупку нападающего маловероятной

Хосеп Гвардиола и Серхио Агуэро Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает маловероятной покупку другого нападающего на замену Серхио Агуэро.

"Сити" считается фаворитом в борьбе за Эрлинга Холанда, а анонсированным в понедельник расставанием с Агуэро по окончании сезона, как кажется, только расчищает дорогу для бомбардира дортмундской "Боруссии".

Однако Гвардиола чувствует, что "горожане" справятся со столь серьезной потерей и без выхода на трансферный рынок — платить 154 миллиона фунтов за Холанда клуб с "Этихад" точно не будет.

"Существует большая вероятность, что мы не купим нападающего этим летом".

"Прямо сейчас у нас достаточно игроков в первой команде и есть интересные игроки в академии, поэтому существует большая вероятность, что мы не купим нападающего к следующему сезону, учитывая экономическую ситуацию".

"При таких ценах мы не будем покупать никакого нападающего. Это невозможно, мы не можем себе этого позволить. Этому не бывать. У всех клубов возникли финансовые проблемы, и мы не исключение".

"У нас есть Габриэль Жезус, у нас есть Ферран Торрес, который был невероятен на этой позиции в нынешнем сезоне, у нас есть молодые игроки из академии, и много раз мы играли с "ложной девяткой".

"Я не знаю, что произойдет. Возможно, что-нибудь и произойдет. Но может быть и так, что мы не купим никакого нападающего к следующему сезону".

"Сегодня вероятность того, что мы никого не купим, выше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2021 17:00

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  1. alexander-arnold 02.04.2021 17:27 # alexander-arnold
    Наконец то он понял, что никто не поможет ему изменить
    0
    0 финалов ЛЧ
    0

    (ответить)

  2. true-manc 02.04.2021 17:06 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    КОРОЛИ...

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