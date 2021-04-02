Гвардиола назвал покупку нападающего маловероятной

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает маловероятной покупку другого нападающего на замену Серхио Агуэро.

"Сити" считается фаворитом в борьбе за Эрлинга Холанда, а анонсированным в понедельник расставанием с Агуэро по окончании сезона, как кажется, только расчищает дорогу для бомбардира дортмундской "Боруссии".



Однако Гвардиола чувствует, что "горожане" справятся со столь серьезной потерей и без выхода на трансферный рынок — платить 154 миллиона фунтов за Холанда клуб с "Этихад" точно не будет.



"Существует большая вероятность, что мы не купим нападающего этим летом".



"Прямо сейчас у нас достаточно игроков в первой команде и есть интересные игроки в академии, поэтому существует большая вероятность, что мы не купим нападающего к следующему сезону, учитывая экономическую ситуацию".



"При таких ценах мы не будем покупать никакого нападающего. Это невозможно, мы не можем себе этого позволить. Этому не бывать. У всех клубов возникли финансовые проблемы, и мы не исключение".



"У нас есть Габриэль Жезус, у нас есть Ферран Торрес, который был невероятен на этой позиции в нынешнем сезоне, у нас есть молодые игроки из академии, и много раз мы играли с "ложной девяткой".



"Я не знаю, что произойдет. Возможно, что-нибудь и произойдет. Но может быть и так, что мы не купим никакого нападающего к следующему сезону".



"Сегодня вероятность того, что мы никого не купим, выше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.