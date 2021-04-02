Клопп не будет блокировать участие Ван Дейка и Хендерсона на Евро-2020
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет блокировать участие Виргила Ван Дейка и Джордана Хендерсона на Чемпионате Европы грядущим летом.
Напомним, Ван Дейк находится вне игры с октября, когда он повредил крестообразные связки колена. А Хендерсон угодил в лазарет в феврале, травмировав паховую область. И вице-капитану, и капитану "Ливерпуля" потребовалась операция.
И тот, и другой рискует пропустить не только концовку сезона, но и Евро-2020, однако Клопп опровергает слухи о том, что он может не отпустить своих лидеров в сборные. На самом деле это зависит не от Юргена, а от докторов и самих игроков.
"Если честно, я не имею понятия насчет Евро. Ничего не изменилось".
"В данный момент они в том положении, как и должно быть, а насчет остального покажет время. Как бы то ни было, я не хочу лишать игрока сборную Англии или сборную Голландии. Если они готовы, значит готовы. Если нет, то я не могу этого изменить".
"В данный момент они в процессе реабилитации, и не мне принимать такие решения. Я лишь рассказываю новости, когда они есть у меня, а в данный момент мне нечего сказать — ни плохого, ни хорошего. Завтра они не сыграют. Такова ситуация", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
02.04.2021 16:00
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Последние комментарии:
ну хули 2 капитана своих сборных, сами решат
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Доктора теперь решают как кому жить и что делать, ну и всякие потрёпнадзоры епаные.
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Да-да-да, опущенный на 7-е место филателист Юрген опять колбасникам лапшу на уши вешает...
Пеп, сделай телевизор погромче. А-тя-тя-тя-тя!
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