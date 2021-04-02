Ихеаначо — лучший игрок Премьер-Лиги в марте

Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в марте.

Когда Джеймс Мэддисон и Харви Барнс угодили в лазарет "Лестера", а Джейми Варди растерял форму, показалось, что "лисы" серьезно рискуют упустить путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



В этот сложный для "лис" момент на выручку команде пришел Ихеаначо, который забил пять голов в трех матчах Премьер-Лиги в течение прошлого месяца.



Келечи начал март со всего лишь своего второго гола в этом сезоне Премьер-Лиги, огорчив "Бернли" (1:1). Спустя три дня 24-летний нигериец поучаствовал в победе 1:2 над "Брайтоном", а затем в противостоянии с "Шеффилд Юнайтед" (5:0) оформил свой первый в карьере хет-трик в рамках высшего английского дивизиона.



В борьбе за звание Игрока Месяца Ихеаначо опередил Андреаса Кристенсена, Харри Кейна, Джесси Лингарда, Рияда Махреза, Илана Мелье, Люка Шоу и Леандро Троссарда.



Добавим, экс-юниор "Манчестер Сити" стал всего лишь четвертым нигерийцем, удостаивавшимся этой награды. Ранее этого добивались Джей-Джей Окоча, Питер Одемвинге и Одион Игало.