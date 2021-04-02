Ихеаначо — лучший игрок Премьер-Лиги в марте

Келечи Ихеаначо Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в марте.

Когда Джеймс Мэддисон и Харви Барнс угодили в лазарет "Лестера", а Джейми Варди растерял форму, показалось, что "лисы" серьезно рискуют упустить путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

В этот сложный для "лис" момент на выручку команде пришел Ихеаначо, который забил пять голов в трех матчах Премьер-Лиги в течение прошлого месяца.

Келечи начал март со всего лишь своего второго гола в этом сезоне Премьер-Лиги, огорчив "Бернли" (1:1). Спустя три дня 24-летний нигериец поучаствовал в победе 1:2 над "Брайтоном", а затем в противостоянии с "Шеффилд Юнайтед" (5:0) оформил свой первый в карьере хет-трик в рамках высшего английского дивизиона.

В борьбе за звание Игрока Месяца Ихеаначо опередил Андреаса Кристенсена, Харри Кейна, Джесси Лингарда, Рияда Махреза, Илана Мелье, Люка Шоу и Леандро Троссарда.

Добавим, экс-юниор "Манчестер Сити" стал всего лишь четвертым нигерийцем, удостаивавшимся этой награды. Ранее этого добивались Джей-Джей Окоча, Питер Одемвинге и Одион Игало.


Метки Ихеаначо, Лестер, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 02.04.2021 15:09 # mcfc-fantactic
    Наш песдюк! Принц)

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  2. krakovyak 02.04.2021 14:51 # krakovyak
    Это замена Салаху.

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  3. geniusss 02.04.2021 14:24 # geniusss
    Тухель в очередной раз окропил Клоппа, теперь портовому насекому дорога только в Рейнджерс Жирольта, будет дуэт неудачников

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  4. mata05 02.04.2021 14:21 # mata05
    Одмен пили на главную, Тухель тренер месяца

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  5. alexomck 02.04.2021 14:21 # alexomck
    ушёл из Сити и дела в гору пошли, Агуэро с Гарсией следующие на повышение:)

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  6. true-manc 02.04.2021 14:07 # true-manc
    Воспитанник КОРОЛЕЙ!

    ____________________________________________
    #1,5 фаната Сити

    У отребья всегда один вопрос: Почему фанатов Манчестер Сити меньше, чем пеликанов, пенсов или мумушек?

    Ответ: Потому что элиты всегда меньше, чем челяди.
    Потому что господ всегда меньше, чем подчиненных.
    Потому что КОРОЛЕЙ всегда меньше, чем холопов.
    Таков социально-политический закон.

    Неужели это так сложно понять, олухи? Не позорьтесь больше.

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  7. mafia 02.04.2021 14:00 # mafia
    кто ето

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