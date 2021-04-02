Ихеаначо — лучший игрок Премьер-Лиги в марте
Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в марте.
Когда Джеймс Мэддисон и Харви Барнс угодили в лазарет "Лестера", а Джейми Варди растерял форму, показалось, что "лисы" серьезно рискуют упустить путевку в Лигу Чемпионов на будущий сезон.
В этот сложный для "лис" момент на выручку команде пришел Ихеаначо, который забил пять голов в трех матчах Премьер-Лиги в течение прошлого месяца.
Келечи начал март со всего лишь своего второго гола в этом сезоне Премьер-Лиги, огорчив "Бернли" (1:1). Спустя три дня 24-летний нигериец поучаствовал в победе 1:2 над "Брайтоном", а затем в противостоянии с "Шеффилд Юнайтед" (5:0) оформил свой первый в карьере хет-трик в рамках высшего английского дивизиона.
В борьбе за звание Игрока Месяца Ихеаначо опередил Андреаса Кристенсена, Харри Кейна, Джесси Лингарда, Рияда Махреза, Илана Мелье, Люка Шоу и Леандро Троссарда.
Добавим, экс-юниор "Манчестер Сити" стал всего лишь четвертым нигерийцем, удостаивавшимся этой награды. Ранее этого добивались Джей-Джей Окоча, Питер Одемвинге и Одион Игало.
02.04.2021 14:00
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Наш песдюк! Принц)
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Это замена Салаху.
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Тухель в очередной раз окропил Клоппа, теперь портовому насекому дорога только в Рейнджерс Жирольта, будет дуэт неудачников
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Одмен пили на главную, Тухель тренер месяца
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ушёл из Сити и дела в гору пошли, Агуэро с Гарсией следующие на повышение:)
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Воспитанник КОРОЛЕЙ!
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#1,5 фаната Сити
У отребья всегда один вопрос: Почему фанатов Манчестер Сити меньше, чем пеликанов, пенсов или мумушек?
Ответ: Потому что элиты всегда меньше, чем челяди.
Потому что господ всегда меньше, чем подчиненных.
Потому что КОРОЛЕЙ всегда меньше, чем холопов.
Таков социально-политический закон.
Неужели это так сложно понять, олухи? Не позорьтесь больше.
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кто ето
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