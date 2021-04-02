"Интер" хочет 102 миллиона фунтов за Лукаку

"Интер" установил цену в 120 миллионов евро (102 млн. фунтов) за нападающего Ромелу Лукаку, в приобретении которого заинтересован "Челси".

На прошлой неделе издание The Telegraph сообщило, что "Челси" будет готов обратиться к варианту с Лукаку, если проиграет борьбу за Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".



Несмотря на финансовые затруднения, "Интер" не заинтересован в расставании с Ромелу, который забил 25 голов в этом сезоне и ведет клуб к первому с 2010 года титулу Серии А.



Поэтому, как утверждает итальянская газета Corriere dello Sport, "Интер" будет готов отпустить Лукаку только за 102 млн. фунтов, что значительно больше тех 75 млн. фунтов, за которые Ромелу покупался у "Манчестер Юнайтед" в 2019 году.



Помимо "Челси", интерес к Лукаку, которому в следующем месяце исполнится 28, также приписывают "Манчестер Сити" и "Барселоне". Но в приоритете у всех этих клубов 20-летний Холанд.