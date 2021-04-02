ПСЖ может выставить Мбаппе на трансфер

Килиан Мбаппе Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, интерес к которому приписывают грандам Премьер-Лиги во главе с "Ливерпулем", может быть выставлен на трансфер грядущим летом.

В данный момент у Мбаппе остается всего один полный год по контракту, а все попытки ПСЖ склонить Килиана к новой сделке пока тщетны.

Как сообщает Le Parisien, чемпионы Лиги 1 "теряют терпение" и оказались в "некомфортной ситуации" и теперь задумываются о том, чтобы продать Мбаппе в ближайшее трансферное окно, дабы не лишиться своей звезды через год безо всякой компенсации.

Если Килиан так и не согласится на новый контракт, то, вероятно, будет выставлен на трансфер по цене в 102-127 миллионов фунтов, что меньше тех 150 млн. фунтов, за которые сами парижане купили нападающего у "Монако" в 2017 году.

На днях намек на свой уход из ПСЖ сделал и сам 22-летний игрок сборной Франции.

"Постоянная критика во Франции утомляет, особенно когда ты стараешься изо всех сил ради клуба в своей стране и ради сборной. В случае с игроками, которые выступают за рубежом и лишь приезжают в сборную, это по-другому. Конечно, это будет фактором в решении насчет моего будущего", — сообщил Мбаппе RTL.

Ожидается, что двумя главными претендентами на Мбаппе, если тот все-таки решится покинуть Париж, будут "Ливерпуль" и "Реал".


Метки Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 02.04.2021 12:08 # true-manc
    Колбасники уже представляют себе свадьбу с Мбаппе: как они в фате под марш Мендельсона идут к алтарю энфилдскому, дают клятву верности, а затем нежно отдаются Килиану в первую брачную ночь...

    Но французский жених даже не посмотрит на скаузерских девиц, так как приданного у этих портовых золушек мало. Не выйдет истории, как в фильме с Джули Робертс. Будут опять от горя на старых ухажеров кидаться: Суареса, Кэрролла и, возможно, даже Аспаса.

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  2. liverpool-95 02.04.2021 12:08 # liverpool-95
    Тут переход в Ливерпуль неизбежно.

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  3. sexan 02.04.2021 12:08 # sexan
    Ну что, в Ливерпуль?

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