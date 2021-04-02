ПСЖ может выставить Мбаппе на трансфер

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, интерес к которому приписывают грандам Премьер-Лиги во главе с "Ливерпулем", может быть выставлен на трансфер грядущим летом.

В данный момент у Мбаппе остается всего один полный год по контракту, а все попытки ПСЖ склонить Килиана к новой сделке пока тщетны.



Как сообщает Le Parisien, чемпионы Лиги 1 "теряют терпение" и оказались в "некомфортной ситуации" и теперь задумываются о том, чтобы продать Мбаппе в ближайшее трансферное окно, дабы не лишиться своей звезды через год безо всякой компенсации.



Если Килиан так и не согласится на новый контракт, то, вероятно, будет выставлен на трансфер по цене в 102-127 миллионов фунтов, что меньше тех 150 млн. фунтов, за которые сами парижане купили нападающего у "Монако" в 2017 году.



На днях намек на свой уход из ПСЖ сделал и сам 22-летний игрок сборной Франции.



"Постоянная критика во Франции утомляет, особенно когда ты стараешься изо всех сил ради клуба в своей стране и ради сборной. В случае с игроками, которые выступают за рубежом и лишь приезжают в сборную, это по-другому. Конечно, это будет фактором в решении насчет моего будущего", — сообщил Мбаппе RTL.



Ожидается, что двумя главными претендентами на Мбаппе, если тот все-таки решится покинуть Париж, будут "Ливерпуль" и "Реал".