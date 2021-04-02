ПСЖ может выставить Мбаппе на трансфер
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, интерес к которому приписывают грандам Премьер-Лиги во главе с "Ливерпулем", может быть выставлен на трансфер грядущим летом.
В данный момент у Мбаппе остается всего один полный год по контракту, а все попытки ПСЖ склонить Килиана к новой сделке пока тщетны.
Как сообщает Le Parisien, чемпионы Лиги 1 "теряют терпение" и оказались в "некомфортной ситуации" и теперь задумываются о том, чтобы продать Мбаппе в ближайшее трансферное окно, дабы не лишиться своей звезды через год безо всякой компенсации.
Если Килиан так и не согласится на новый контракт, то, вероятно, будет выставлен на трансфер по цене в 102-127 миллионов фунтов, что меньше тех 150 млн. фунтов, за которые сами парижане купили нападающего у "Монако" в 2017 году.
На днях намек на свой уход из ПСЖ сделал и сам 22-летний игрок сборной Франции.
"Постоянная критика во Франции утомляет, особенно когда ты стараешься изо всех сил ради клуба в своей стране и ради сборной. В случае с игроками, которые выступают за рубежом и лишь приезжают в сборную, это по-другому. Конечно, это будет фактором в решении насчет моего будущего", — сообщил Мбаппе RTL.
Ожидается, что двумя главными претендентами на Мбаппе, если тот все-таки решится покинуть Париж, будут "Ливерпуль" и "Реал".
02.04.2021 12:00
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Колбасники уже представляют себе свадьбу с Мбаппе: как они в фате под марш Мендельсона идут к алтарю энфилдскому, дают клятву верности, а затем нежно отдаются Килиану в первую брачную ночь...
Но французский жених даже не посмотрит на скаузерских девиц, так как приданного у этих портовых золушек мало. Не выйдет истории, как в фильме с Джули Робертс. Будут опять от горя на старых ухажеров кидаться: Суареса, Кэрролла и, возможно, даже Аспаса.
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Тут переход в Ливерпуль неизбежно.
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Ну что, в Ливерпуль?
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