Хамес: "Если бы не Анчелотти, меня не было бы в "Эвертоне"

Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес признался, что перешел к "ирискам" только из-за персоны из главного тренера Карло Анчелотти.

В свое время Хамесу довелось поработать с Анчелотти не только в "Реале", но и в "Баварии", и прошлым летом игрок сборной Колумбии, чьи дела в Мадриде на тот момент шли неважно, решил не упускать возможность воссоединиться с итальянским специалистом.



"Признаюсь честно, я бы не перешел сюда, если бы Карло не было здесь. Я говорю это от всего сердца, он является одной из причин моего перехода сюда".



"Я почти договорился с "Атлетико", я побеседовал с Симеоне, который сказал, что я могу стать важным игроком, но "Реал" меня не отпустил. (Президент "Реала") Флорентино Перес знал, что я не буду много играть. То был плохой год для меня, и я захотел перейти в "Эвертон", чтобы играть и показать, на что я способен", — цитирует Родригеса ESPN.