Мерсон: "Для "Ливерпуля" этот матч гораздо важнее, чем для "Арсенала"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что предстоящий матч Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" гораздо важнее для "красных", нежели для "канониров".
В ближайшую субботу "Ливерпуль" совершит выезд на "Эмирейтс", отчаянно нуждаясь в очках для попадания в топ-4 Премьер-Лиги. А вот "Арсенал", как указывает Мерсон, полностью сосредоточен на другом соревновании.
"Это матч огромной важности для Юргена Клоппа и его команды в плане борьбы за попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон".
"Для "Арсенала" же это не такой большой матч. Они играют против пражской "Славии" в Лиге Европы на следующей неделе, и сложно представить, что они проявят большой интерес к матчу против "Ливерпуля".
"Я бы ожидал, что минимум пятеро игроков, которые сыграют в следующий четверг, не сыграют против "Ливерпуля".
"Сейчас все яйца "Арсенала" в одной корзине. Нет смысла побеждать "Ливерпуль" и затем проигрывать "Славии". Это было бы бессмысленно".
"Им уже не попасть в топ-4 — слишком много команд впереди них, даже если они совершат рывок. Но после жеребьевки 1/4 финала у них появились отличные шансы преуспеть в Лиге Европы", — сообщил Мерсон Sky Sports.
02.04.2021 10:00
Просмотров: 313
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Разумеется, для скаузеров матч важнее.
Колбасники перед началом сезона в фапловском казино поставили свои анусы на первое место Ливерпуля в АПЛ, - им теперь хотя бы в еврокубки попасть, иначе совсем больно расплачиваться будет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий