Мерсон: "Для "Ливерпуля" этот матч гораздо важнее, чем для "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что предстоящий матч Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Ливерпулем" гораздо важнее для "красных", нежели для "канониров".

В ближайшую субботу "Ливерпуль" совершит выезд на "Эмирейтс", отчаянно нуждаясь в очках для попадания в топ-4 Премьер-Лиги. А вот "Арсенал", как указывает Мерсон, полностью сосредоточен на другом соревновании.



"Это матч огромной важности для Юргена Клоппа и его команды в плане борьбы за попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон".



"Для "Арсенала" же это не такой большой матч. Они играют против пражской "Славии" в Лиге Европы на следующей неделе, и сложно представить, что они проявят большой интерес к матчу против "Ливерпуля".



"Я бы ожидал, что минимум пятеро игроков, которые сыграют в следующий четверг, не сыграют против "Ливерпуля".



"Сейчас все яйца "Арсенала" в одной корзине. Нет смысла побеждать "Ливерпуль" и затем проигрывать "Славии". Это было бы бессмысленно".



"Им уже не попасть в топ-4 — слишком много команд впереди них, даже если они совершат рывок. Но после жеребьевки 1/4 финала у них появились отличные шансы преуспеть в Лиге Европы", — сообщил Мерсон Sky Sports.