"Тоттенхэм" не отпустит Кейна в другой клуб Премьер-Лиги

Нападающий Харри Кейн, вероятно, не сможет покинуть "Тоттенхэм" грядущим летом, даже если очень этого захочет.

Во время этого международного перерыва Кейн получил массу советов от бывших игроков вроде Джермейна Дефо, Роя Кина и Эшли Коула уйти из "Тоттенхэма" ради завоевания трофеев.



Грядущим летом Харри исполнится уже 28, а он до сих пор не выиграл никаких командных наград, хотя при этом обладает репутацией одного из лучших нападающих в мире.



Однако судьба Кейна находится в руках президента "шпор" Даниэля Леви. У Харри есть контракт до 2024 года, и лондонский клуб вправе просить любые деньги за капитана сборной Англии.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Леви исключает переход Кейна в какой-либо другой клуб Премьер-Лиги. Харри может отправиться лишь за рубеж.



От зарубежных клубов вроде "Реала" или "Барселоны" Леви потребует 175 миллионов фунтов за Кейна, но в эпоху пандемии коронавируса едва ли кто-то сможет сделать устраивающее "Тоттенхэм" предложение.