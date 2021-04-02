Бен Уайт открыт к переходу в "Юнайтед"

Защитник "Брайтона" Бен Уайт открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом, но двум клубам будет непросто договориться.

По информации Manchester Evening News, 23-летний Уайт входит в шорт-лист "красных дьяволов" по укреплению позиции центрального защитника.



В этом же списке значатся Рафаэль Варан из "Реала" и Пау Торрес из "Вильярреала", а вот Дайо Упамекано был из него вычеркнут после того, как согласился перейти из "РБ Лейпциг" в "Баварию".



Ссылаясь на собственные источники, издание утверждает, что Бен видит себя выступающим за большой клуб вроде "Юнайтед" в ближайшие годы, однако "Брайтон" настроен сделать все возможное, чтобы отстрочить расставание с талантливым англичанином.



Этот сезон — первый для Уайта на уровне Премьер-Лиги. Вернувшийся окрепшим после аренды в "Лидсе" Бен принял участие в 31 матче за "чаек" с учетом всех соревнований, а в ближайший уикенд должен сыграть за команду Грэма Поттера на "Олд Траффорд".



Ожидается, что на сей раз "Брайтон" потребует за Уайта более 35 миллионов фунтов. Прошлым летом "чайки" отклонили три предложения по Бену от "Лидса", который был готов заплатить за защитника до 25 млн. фунтов.