Торрейра собрался в "Боку Хуниорс"

Полузащитник Лукас Торрейра, принадлежащий "Арсеналу", объявил о своем намерении перейти в "Боку Хуниорнс".

Этот сезон Торрейра — причем весьма неудачно — проводит в "Атлетико" на правах аренды. В марте появились слухи, что Лукас открыт к возвращению в "Арсенал", если сможет играть там регулярно.



Однако на днях все изменилось. Мама игрока сборной Уругвая Вивиана Де Паскуа ушла из жизни в возрасте 53 лет, став очередной жертвой пандемии коронавируса, и теперь Торрейра собирается вернуться в Южную Америку.



"Это не безумное решение. Я всегда говорил, что хочу играть за "Боку". Я отчаянно жажду выступать за "Боку", и я всегда это говорил".



"Ночью, когда моя мать умерла, мой агент был одним из первых, кто узнал новость Я больше не хочу играть в Европе, я хочу играть за "Боку".



"Я хочу быть ближе к своей семье. Мой отец, плача, сказал мне, что настало время для меня выступать за "Боку". "Бока" мне всегда нравилась, и я хочу впервые сыграть на "Бомбонере".



"Надеюсь, вскоре ситуация прояснится, а сейчас я должен вернуться и сосредоточиться на "Атлетико". Я более чем горжусь, я спокоен, и мои партнеры по команде поддержали меня".



"Я должен быть там, как бы больно мне ни было. Остается еще полтора месяца. Надеюсь, я закончу сезон с титулом Ла Лиги", — сообщил Торрейра ESPN Futbol Club Argentina.



Добавим, что в этом сезоне Лукас сыграл только 629 минут за "Атлетико" с учетом всех соревнований. Контракт 25-летнего уругвайца с "Арсеналом" действителен до июня 2022.