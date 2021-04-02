"Челси" — главный претендент на Агуэро

"Челси" лидирует в борьбе за нападающего Серхио Агуэро, который покидает "Манчестер Сити" свободным агентом.

В минувший понедельник "Сити" официально объявил, что истекающий в конце этого сезона контракт Агуэро продлен не будет.



В своем заявлении по этому поводу 32-летний аргентинец сообщил, что хочет продолжать выступать на высочайшем уровне, тем самым исключив возвращение на родину или завершение карьеры.



Как утверждает Daily Mail, уход Агуэро из "Сити" не обязательно означает, что Серхио покидает английский футбол. Лучшего бомбардира в истории "горожан" сватают в "Барселону", "Реал" и ПСЖ, но его приоритет — остаться в Англии.



По информации издания, Агуэро чувствует, что еще не сказал последнего слова в Премьер-Лиге и хочет реабилитироваться после этого неудачного сезона, в котором он почти не играет из-за проблем со здоровьем.



"Челси" хотел Агуэро, еще когда тот переходил из "Атлетико" в "Сити" в 2011 году, и является одним из немногих клубов Премьер-Лиги, которые могут потянуть зарплату Серхио в размере более 13 миллионов фунтов в год.



Позволить Агуэро могли бы и "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", но переход к соседям "Сити" по городу исключает сам Серхио, а мерсисайдцы прежде всего сосредоточены на покупке центрального защитника и поисках замены для Джорджиньо Вейналдума.



Все это делает "Челси" главным претендентом на Агуэро. В идеале "синие" хотели бы заполучить Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии", однако конкуренция в борьбе за 20-летнего норвежца невероятно высока и заставляет "синих" держать в уме альтернативные варианты по укреплению позиции форварда.