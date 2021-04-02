Агент: "Жоржиньо останется в "Челси", 100%"

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо объявил, что его клиент не покинет "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.

Еще недавно агент Жоао Сантос рассуждал о том, что Жоржиньо может воссоединиться с Маурицио Сарри в "Наполи", а сам игрок говорил, как он скучает по солнечному Неаполю.



Однако сейчас Сантос заговорил совершенно иначе, даже намекнув, что 29-летний полузащитник может заключить новый контракт с "Челси".



"У него остается два года по действующему контракту с "Челси". Его мысли о том, чтобы выступить на Чемпионате Европы, а затем на Чемпионате Мира в Катаре. Он останется в "Челси", 100 процентов".



"Через несколько месяцев мы обсудим новый контракт", — сообщил Сантос Tuttomercato.