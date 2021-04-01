Представители Холанда посетили Барселону, Мадрид и собираются в Англию

Представители нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда продолжат свое европейское турне поездкой в Англию.

Сегодня утром агент Мино Райола и отец Эрлинга Альф-Инге Холанд были замечены в Барселоне, куда они прилетели на переговоры с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.



По информации Sky Sports, позже в четверг Райола и Холанд-старший вылетели из Барселоны в Мадрид, где провели встречу с руководством "Реала", который также заинтересован в Эрлинге.



Следующим пунктом назначения представителей Холанда должна стать Англия, куда доверенные лица 20-летнего норвежца отправятся "в следующие несколько недель" на переговоры с клубами Премьер-Лиги, как сообщает трансферный эксперт Фабрицио Романо.



Своей поездкой в Испанию представители Холанда продемонстрировали, что решили проигнорировать мнение "Боруссии", которая лишь накануне сообщила Райоле, что не хочет продавать Эрлинга грядущим летом.



"Вчера я разговаривал с Мино Райолой. Мы очень четко обозначили свои намерения", — цитирует спортивного директора "Боруссии" Михаэля Цорка Daily Express.