Представители Холанда посетили Барселону, Мадрид и собираются в Англию
Представители нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда продолжат свое европейское турне поездкой в Англию.
Сегодня утром агент Мино Райола и отец Эрлинга Альф-Инге Холанд были замечены в Барселоне, куда они прилетели на переговоры с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.
По информации Sky Sports, позже в четверг Райола и Холанд-старший вылетели из Барселоны в Мадрид, где провели встречу с руководством "Реала", который также заинтересован в Эрлинге.
Следующим пунктом назначения представителей Холанда должна стать Англия, куда доверенные лица 20-летнего норвежца отправятся "в следующие несколько недель" на переговоры с клубами Премьер-Лиги, как сообщает трансферный эксперт Фабрицио Романо.
Своей поездкой в Испанию представители Холанда продемонстрировали, что решили проигнорировать мнение "Боруссии", которая лишь накануне сообщила Райоле, что не хочет продавать Эрлинга грядущим летом.
"Вчера я разговаривал с Мино Райолой. Мы очень четко обозначили свои намерения", — цитирует спортивного директора "Боруссии" Михаэля Цорка Daily Express.
01.04.2021 23:00
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