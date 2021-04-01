Сапата не исключает свой переезд в Премьер-Лигу

Нападающий "Аталанты" Дуван Сапата заявил, что не исключает свой переезд в Премьер-Лигу.

Сейчас Сапата проводит очередной убедительный сезон, забив 14 голов и отдав 12 результативных передач за "Аталанту".



Ранее ходили слухи, что "Челси" рассматривает Дувана в качестве более доступной альтернативы Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии", и 30-летний колумбиец не исключает такое развитие событий, хотя его сердце принадлежит другому лондонскому клубу.



"Вижу ли я свое будущее в Премьер-Лиге? Никогда не говори никогда".



"Когда я был ребенком, то постоянно смотрел Премьер-Лигу — я был фанатом "Арсенала"! Каждые выходные я просыпался рано, чтобы посмотреть их матчи".



"Я обожал Тьерри Анри из "Арсенала". Мы в Колумбии любим Премьер-Лигу. Кто знает — возможно, однажды я буду выступать там", — сообщил Сапата Gazzetto dello Sport.