Мэйтланд-Найлс решил уйти из "Арсенала" летом

Полузащитник "Вест Бромвича" Эйнсли Мэйтланд-Найлс собирается разорвать отношения с "Арсеналом" грядущим летом.

Мэйтланд-Найлс вызывался в сборную Англии лишь на два из семи последних международных перерывов, а в этом сезоне сражается вместе с "Вест Бромвичем" за выживание в Премьер-Лиге.



Эйнсли чувствует, что заслуживает гораздо большего и грядущим летом собирается найти для себя подходящее пристанище. На сей раз 23-летний англичанин уйдет из "Арсенала" не в аренду, а насовсем.



Среди клубов, которые могут быть заинтересованы в воспитаннике академии "канониров", The Telegraph называет "Вулверхэмптон", "Лестер" и "Саутгемптон".



Английский паспорт, а также способность сыграть на нескольких позициях — справа в обороне, на обоих флангах и в центре полузащиты — может сделать Мэйтланд-Найлса привлекательной фигурой даже для некоторых более серьезных клубов вроде "Манчестер Юнайтед".



The Telegraph добавляет, что "Арсенал" уже начал готовиться к расставанию с Мэйтланд-Найлсом и, возможно, Эктором Беллерином, присматриваясь к Ашрафу Хакими из "Интера".