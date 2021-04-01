Мэйтланд-Найлс решил уйти из "Арсенала" летом

Эйнсли Мэйтланд-Найлс Полузащитник "Вест Бромвича" Эйнсли Мэйтланд-Найлс собирается разорвать отношения с "Арсеналом" грядущим летом.

Мэйтланд-Найлс вызывался в сборную Англии лишь на два из семи последних международных перерывов, а в этом сезоне сражается вместе с "Вест Бромвичем" за выживание в Премьер-Лиге.

Эйнсли чувствует, что заслуживает гораздо большего и грядущим летом собирается найти для себя подходящее пристанище. На сей раз 23-летний англичанин уйдет из "Арсенала" не в аренду, а насовсем.

Среди клубов, которые могут быть заинтересованы в воспитаннике академии "канониров", The Telegraph называет "Вулверхэмптон", "Лестер" и "Саутгемптон".

Английский паспорт, а также способность сыграть на нескольких позициях — справа в обороне, на обоих флангах и в центре полузащиты — может сделать Мэйтланд-Найлса привлекательной фигурой даже для некоторых более серьезных клубов вроде "Манчестер Юнайтед".

The Telegraph добавляет, что "Арсенал" уже начал готовиться к расставанию с Мэйтланд-Найлсом и, возможно, Эктором Беллерином, присматриваясь к Ашрафу Хакими из "Интера".


Метки Арсенал, Вест Бромвич, Мэйтланд-Найлс

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2021 21:00

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  1. redman31 01.04.2021 21:13 # redman31
    Слабый игрок, так что нет смысла удерживать его в команде. В том же Лестере или у волков он скорее всего будет игроком подмены. Про Юнайтед вообще смешно слышать

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