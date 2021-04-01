Мэддисон готов сыграть с "Манчестер Сити"

Джеймс Мэддисон "Лестер" получил подкрепление в лице полузащитника Джеймса Мэддисона в преддверии субботнего матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Мэддисон находится вне игры с февраля из-за травмы бедра и по этой причине не был вызван в сборную Англии на матчи против Сан-Марино, Албании и Польши.

Однако за время международного перерыва 24-летний плеймейкер поправил свое здоровье и приступил к тренировкам в общей группе.

"Это отличная новость для нас. Очевидно, он не набрал на 100 процентов свою игровую форму, но в плане физической готовности он выглядит замечательно".

"Последние недели он работал с оставшимися здесь игроками, и он значительно улучшил свое состояние. У него нет никаких болевых ощущений, и он отлично выглядит. Надеюсь, он останется в форме до конца сезона", — цитирует главного тренера "лис" Брендана Роджерса Sky Sports.


Метки Лестер, Мэддисон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 01.04.2021 20:02 # true-manc
    Фото в тему. Мэддисон от страха перед матчем с Манчестер Сити стягивает с себя шорты, прямо как какой-то заднеприводный колбасник.

    (ответить)

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