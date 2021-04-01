Рамос пропусит оба матча с "Ливерпулем"
Защитник "Реала" Серхио Рамос, по всей видимости, пропустит оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против "Реала".
Как известно, Рамос стал "персоной нон-грата" для фанатов "Ливерпуля" после того, как коварным образом травмировал нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха в финале Лиги Чемпионов в Киеве в 2018 году.
Болельщики "красных" предвкушали две новых встречи с Серхио, однако тот получил травму икроножной мышцы в матче за сборную Испании против Косово накануне.
Как сообщает BBC, это мышечное повреждение левой ноги практически лишает Рамоса шансов сыграть против "Ливерпуля" на "Сантьяго Бернабеу" 6 апреля и даже на "Энфилде" 14 апреля.
Кроме того, 35-летний защитник, чей контракт с "Реалом" истекает в июне, пропустит Эль-Классико против "Барселоны" в рамках Ла Лиги 10 апреля.
"Скажем так, у меня есть особое желание выйти победителем из этого противостояния и попасть в полуфинал. Что бы ни случилось сейчас, это не изменит результат в Киеве. С этим покончено", — недавно рассказывал Рамос газете Marca.
01.04.2021 19:00
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Последние комментарии:
"Пронесло, ура спасён!" - с облегчением выдохнул геморрой Салаха...
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зассал рамус
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Минус ВВД, Месси, Роналду, Суарез, Неймар, Рамос и Левандовски.
Посмотрим на картонную ЛЧ, где в четвертьфинале играют такие днища как Челси и Мансити с их Мимо Вернером и, о боже прости, со Стерлингом.
Ну спасибо хоть Антони Мартиаля и Бруно Пенальдыша нет
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по защите уравнялись, без Рамоса у Реала защита такое же дно, аки нынешняя у Пульки.
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Бл... Тяжело будет против Порто в полуфинале
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Фартит обрыганам. Жаль, что сломался
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Реально плохо, потому что его появление придало бы градуса игре. Ливер хочет мстю, эх бл(
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Бог спас арабского ссыкуна от разрыва сердца
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ОЧЕНЬ ЖАЛЬ. Пусть поправляется!
Серхио, великий испанец, все ждут твоей инсценировки Реконкисты как в 2018-м, когда ты вышвырнул араба с поля. Вперёд, Реал Мадрид! За Фердинанда и Изабеллу! DEUS VULT!!!
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