Рамос пропусит оба матча с "Ливерпулем"

Защитник "Реала" Серхио Рамос, по всей видимости, пропустит оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против "Реала".

Как известно, Рамос стал "персоной нон-грата" для фанатов "Ливерпуля" после того, как коварным образом травмировал нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха в финале Лиги Чемпионов в Киеве в 2018 году.



Болельщики "красных" предвкушали две новых встречи с Серхио, однако тот получил травму икроножной мышцы в матче за сборную Испании против Косово накануне.



Как сообщает BBC, это мышечное повреждение левой ноги практически лишает Рамоса шансов сыграть против "Ливерпуля" на "Сантьяго Бернабеу" 6 апреля и даже на "Энфилде" 14 апреля.



Кроме того, 35-летний защитник, чей контракт с "Реалом" истекает в июне, пропустит Эль-Классико против "Барселоны" в рамках Ла Лиги 10 апреля.



"Скажем так, у меня есть особое желание выйти победителем из этого противостояния и попасть в полуфинал. Что бы ни случилось сейчас, это не изменит результат в Киеве. С этим покончено", — недавно рассказывал Рамос газете Marca.