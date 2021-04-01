Рамос пропусит оба матча с "Ливерпулем"

Серхио Рамос и Мохамед Салах Защитник "Реала" Серхио Рамос, по всей видимости, пропустит оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против "Реала".

Как известно, Рамос стал "персоной нон-грата" для фанатов "Ливерпуля" после того, как коварным образом травмировал нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха в финале Лиги Чемпионов в Киеве в 2018 году.

Болельщики "красных" предвкушали две новых встречи с Серхио, однако тот получил травму икроножной мышцы в матче за сборную Испании против Косово накануне.

Как сообщает BBC, это мышечное повреждение левой ноги практически лишает Рамоса шансов сыграть против "Ливерпуля" на "Сантьяго Бернабеу" 6 апреля и даже на "Энфилде" 14 апреля.

Кроме того, 35-летний защитник, чей контракт с "Реалом" истекает в июне, пропустит Эль-Классико против "Барселоны" в рамках Ла Лиги 10 апреля.

"Скажем так, у меня есть особое желание выйти победителем из этого противостояния и попасть в полуфинал. Что бы ни случилось сейчас, это не изменит результат в Киеве. С этим покончено", — недавно рассказывал Рамос газете Marca.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Рамос, Реал, травмы

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 764

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Последние комментарии:




  1. kojan 01.04.2021 20:03 # kojan
    "Пронесло, ура спасён!" - с облегчением выдохнул геморрой Салаха...

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  2. superperez101 01.04.2021 19:53 # superperez101
    зассал рамус

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  3. alexander-arnold 01.04.2021 19:53 # alexander-arnold
    Минус ВВД, Месси, Роналду, Суарез, Неймар, Рамос и Левандовски.
    Посмотрим на картонную ЛЧ, где в четвертьфинале играют такие днища как Челси и Мансити с их Мимо Вернером и, о боже прости, со Стерлингом.
    Ну спасибо хоть Антони Мартиаля и Бруно Пенальдыша нет

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  4. alexomck 01.04.2021 19:42 # alexomck
    по защите уравнялись, без Рамоса у Реала защита такое же дно, аки нынешняя у Пульки.

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  5. bmw-e34 01.04.2021 19:31 # bmw-e34
    Бл... Тяжело будет против Порто в полуфинале

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  6. januzaj00 01.04.2021 19:27 # januzaj00
    Фартит обрыганам. Жаль, что сломался

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  7. mancunia-planet 01.04.2021 19:21 # mancunia-planet
    Реально плохо, потому что его появление придало бы градуса игре. Ливер хочет мстю, эх бл(

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  8. jack-willsher 01.04.2021 19:17 # jack-willsher
    Бог спас арабского ссыкуна от разрыва сердца

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  9. true-manc 01.04.2021 19:01 # true-manc
    ОЧЕНЬ ЖАЛЬ. Пусть поправляется!

    Серхио, великий испанец, все ждут твоей инсценировки Реконкисты как в 2018-м, когда ты вышвырнул араба с поля. Вперёд, Реал Мадрид! За Фердинанда и Изабеллу! DEUS VULT!!!

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