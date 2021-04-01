Руни не считает Агуэро лучшим иностранным игроком в истории Премьер-Лиги
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни похвалил Серхио Агуэро, но отказался назвать нападающего "Манчестер Сити" лучшим иностранным игроком, когда-либо выступавшим в Премьер-Лиге.
В минувший понедельник стало известно, что по окончании своего 10-го сезона в "Сити" Агуэро покинет "Этихад".
Руни чувствует, что это будет потеря не только для "Сити", но и для всей Премьер-Лиги.
"Он определенно один из величайших игроков в истории Премьер-Лиги. Он среди лучших. Он великолепный игрок".
"Он выдающийся игрок. Он стал настоящим откровением в Премьер-Лиге, он один из лучших нападающих в мире. У него невероятная скорострельность, и я уверен, по нему будут скучать в "Манчестер Сити". Уверен, Премьер-Лига будет скучать по такому классному игроку".
"Что касается меня, то я бы просто хотел его поздравить с такой карьерой. Конечно, я не знаю, останется он в Англии или нет, но он построил великолепную карьеру в "Манчестер Сити".
"Агуэро выступал великолепным образом и определенно находится среди лучших иностранных игроков. Но если вы попросите меня выбрать кого-то одного, то я, наверное, назову Тьерри Анри лучшим иностранным игроком Премьер-Лиги всех времен".
"Но сразу позади Анри есть группа игроков из Агуэро, Рууда Ван Нистелроя, Денниса Бергкампа и Эрика Кантона", — приводит слова Руни Daily Mirror.
01.04.2021 18:00
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Последние комментарии:
РВП и то лучше был, чем Агуэрчик.
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так игроком или нападающим? у шрека показания плавают по тексту, коль речь про игроков, то всякие анри с агуэрами и в 5ку не входят.
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ну Анри реально был невероятен. жаль, что в Барселону перешёл. потеря и для лиги была, и тем более для Арсенала
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кстати, забавно как очень многие игроки именно Анри называют лючим легом в истории АПЛ
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Стоило наемникам высказаться и сделать из Агуеро лучшего в АПЛ, как сразу же британская дивизия напомнили всем, что он всего лишь очередной наемник
Красава Руни
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Сейчас пеликаны даже ненавистному свинопасу нализывать будут за наброс против великого Агуэро.
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