Руни не считает Агуэро лучшим иностранным игроком в истории Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни похвалил Серхио Агуэро, но отказался назвать нападающего "Манчестер Сити" лучшим иностранным игроком, когда-либо выступавшим в Премьер-Лиге.

В минувший понедельник стало известно, что по окончании своего 10-го сезона в "Сити" Агуэро покинет "Этихад".



Руни чувствует, что это будет потеря не только для "Сити", но и для всей Премьер-Лиги.



"Он определенно один из величайших игроков в истории Премьер-Лиги. Он среди лучших. Он великолепный игрок".



"Он выдающийся игрок. Он стал настоящим откровением в Премьер-Лиге, он один из лучших нападающих в мире. У него невероятная скорострельность, и я уверен, по нему будут скучать в "Манчестер Сити". Уверен, Премьер-Лига будет скучать по такому классному игроку".



"Что касается меня, то я бы просто хотел его поздравить с такой карьерой. Конечно, я не знаю, останется он в Англии или нет, но он построил великолепную карьеру в "Манчестер Сити".



"Агуэро выступал великолепным образом и определенно находится среди лучших иностранных игроков. Но если вы попросите меня выбрать кого-то одного, то я, наверное, назову Тьерри Анри лучшим иностранным игроком Премьер-Лиги всех времен".



"Но сразу позади Анри есть группа игроков из Агуэро, Рууда Ван Нистелроя, Денниса Бергкампа и Эрика Кантона", — приводит слова Руни Daily Mirror.