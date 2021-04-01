"Лестер" и "Саутгемптон" сыграют на "Уэмбли" при зрителях

Лестер против Саутгемптона 4,000 зрителей будут допущены на "Уэмбли" на полуфинальный матч Кубка Англии между "Лестером" и "Саутгемптоном" 18 апреля.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что один из двух полуфиналов Кубка Англии может стать тестовым мероприятием по возвращению болельщиков на трибуны.

Как сообщает Sky Sports, выбор властей и FA пал на менее статусный полуфинал, нежели противостояние "Челси" и "Манчестер Сити".

Важно отметить, что на "Уэмбли" не будут допущены болельщики "Лестера" или "Саутемптона" — указанные 4,000 зрителей составят исключительно местные жители.


Метки Кубок Англии, Лестер, Саутгемптон, стадионы, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2021 17:00

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  1. dallaslp 01.04.2021 17:18 # dallaslp
    даже больше чем на матчах сити в лиге чемпионов до пандемии

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  2. mancunia-planet 01.04.2021 17:06 # mancunia-planet
    "Тестовое мероприятия", сука гандоны тупорылые хули там тестить, дайте людям пойти на стадион, а люди сами то молчат, им скажи ошейник надеть третья волна идёт, ебанаты надену.

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  3. true-manc 01.04.2021 17:04 # true-manc
    А когда фк ливерпул закулисно получал свою позорную картонку, этого даже никто не увидел!

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  4. mancunia-planet 01.04.2021 17:04 # mancunia-planet
    Это чё типа одолжение сделали быдлу? Кинули косточку народу, ебанаты. На огромном стадике всего полтора фаната, пздц времена. А пипл хавает все.

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