"Лестер" и "Саутгемптон" сыграют на "Уэмбли" при зрителях

4,000 зрителей будут допущены на "Уэмбли" на полуфинальный матч Кубка Англии между "Лестером" и "Саутгемптоном" 18 апреля.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что один из двух полуфиналов Кубка Англии может стать тестовым мероприятием по возвращению болельщиков на трибуны.



Как сообщает Sky Sports, выбор властей и FA пал на менее статусный полуфинал, нежели противостояние "Челси" и "Манчестер Сити".



Важно отметить, что на "Уэмбли" не будут допущены болельщики "Лестера" или "Саутемптона" — указанные 4,000 зрителей составят исключительно местные жители.