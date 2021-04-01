Райола и Холанд-старший побывали в Барселоне

Представители нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в лице агента Мино Райолы и отца Альфа-Инге Холанда побывали в Испании на переговорах с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.

Как сообщают Daily Mail, Райола и Холанд-старший прилетели в Барселону рейсом из Ниццы в четверг утром, после чего в течение двух часов разговаривали с Лапортой.



Очевидно, эта встреча свидетельствует о том, что "Барселона" вступила в борьбу за Эрлинга, главным претендентом на которого считается "Манчестер Сити".



Достоверно известно, что Лапорта и Райола находятся в хороших отношениях, но прошедшие в четверг переговоры стали первым официальным контактом каталонского клуба с лагерем норвежского бомбардира.



ESPN добавляет, что "Боруссия" будет готова отпустить Холанда грядущим летом за 180 миллионов евро (153 млн. фунтов). Проблема в том, что из-за пандемии коронавируса долг каталонского клуба приблизился к 1 млрд. фунтов, и Лапорте нужно будет привлечь внешние инвестиции, чтобы составить конкуренцию "Сити".