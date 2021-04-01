Райола и Холанд-старший побывали в Барселоне

Альф-Инге Холанд и Мино Райола Представители нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в лице агента Мино Райолы и отца Альфа-Инге Холанда побывали в Испании на переговорах с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.

Как сообщают Daily Mail, Райола и Холанд-старший прилетели в Барселону рейсом из Ниццы в четверг утром, после чего в течение двух часов разговаривали с Лапортой.

Очевидно, эта встреча свидетельствует о том, что "Барселона" вступила в борьбу за Эрлинга, главным претендентом на которого считается "Манчестер Сити".

Достоверно известно, что Лапорта и Райола находятся в хороших отношениях, но прошедшие в четверг переговоры стали первым официальным контактом каталонского клуба с лагерем норвежского бомбардира.

ESPN добавляет, что "Боруссия" будет готова отпустить Холанда грядущим летом за 180 миллионов евро (153 млн. фунтов). Проблема в том, что из-за пандемии коронавируса долг каталонского клуба приблизился к 1 млрд. фунтов, и Лапорте нужно будет привлечь внешние инвестиции, чтобы составить конкуренцию "Сити".


Метки Барселона, Боруссия, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2021 16:00

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  1. mancunia-planet 01.04.2021 17:02 # mancunia-planet
    Райоле вобще насрать, где будет Холанд в Барсе или МС. У Сити денег больше, поэтому навар будет больше с них.

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  2. superperez101 01.04.2021 16:38 # superperez101
    похуй
    и на ситу и на барсу и на райолу и на гвардиолу

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  3. true-manc 01.04.2021 16:01 # true-manc
    Да это первоапрельская шутка, не ведитесь.
    Холанд только к нам КОРОЛЯМ может перейти.

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