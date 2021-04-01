Райола и Холанд-старший побывали в Барселоне
Представители нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в лице агента Мино Райолы и отца Альфа-Инге Холанда побывали в Испании на переговорах с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.
Как сообщают Daily Mail, Райола и Холанд-старший прилетели в Барселону рейсом из Ниццы в четверг утром, после чего в течение двух часов разговаривали с Лапортой.
Очевидно, эта встреча свидетельствует о том, что "Барселона" вступила в борьбу за Эрлинга, главным претендентом на которого считается "Манчестер Сити".
Достоверно известно, что Лапорта и Райола находятся в хороших отношениях, но прошедшие в четверг переговоры стали первым официальным контактом каталонского клуба с лагерем норвежского бомбардира.
ESPN добавляет, что "Боруссия" будет готова отпустить Холанда грядущим летом за 180 миллионов евро (153 млн. фунтов). Проблема в том, что из-за пандемии коронавируса долг каталонского клуба приблизился к 1 млрд. фунтов, и Лапорте нужно будет привлечь внешние инвестиции, чтобы составить конкуренцию "Сити".
01.04.2021 16:00
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Райоле вобще насрать, где будет Холанд в Барсе или МС. У Сити денег больше, поэтому навар будет больше с них.
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похуй
и на ситу и на барсу и на райолу и на гвардиолу
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Да это первоапрельская шутка, не ведитесь.
Холанд только к нам КОРОЛЯМ может перейти.
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