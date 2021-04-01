"Сити" хочет подписать и Месси, и Холанда

Несмотря на свои планы в отношении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, "Манчестер Сити" по-прежнему хочет заполучить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси.

По информации Manchester Evening News, "Сити" уверен в приобретении Холанда — особенно после того, как "горожане" освободили место для Эрлинга, анонсировав расставание с Серхио Агуэро.



Приобретение 20-летнего норвежца обойдется "Сити" в сумму значительно больше 100 миллионов фунтов, однако The Sun ожидает, что это не станет помехой к приглашению 33-летнего Месси.



Слухи об отъезде Лионеля с "Ноу Камп" затихли после прихода Жоана Лапорты на должность президента "Барселоны", но контракт аргентинского нападающего по-прежнему истекает в конце сезона.



Утверждается, что и сам Месси все еще открыт к идее снова поработать с Хосером Гвардолой, а новый контракт с "Барселоной" пока даже не обсуждал.