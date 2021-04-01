"Сити" хочет подписать и Месси, и Холанда

Лионель Месси Несмотря на свои планы в отношении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, "Манчестер Сити" по-прежнему хочет заполучить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси.

По информации Manchester Evening News, "Сити" уверен в приобретении Холанда — особенно после того, как "горожане" освободили место для Эрлинга, анонсировав расставание с Серхио Агуэро.

Приобретение 20-летнего норвежца обойдется "Сити" в сумму значительно больше 100 миллионов фунтов, однако The Sun ожидает, что это не станет помехой к приглашению 33-летнего Месси.

Слухи об отъезде Лионеля с "Ноу Камп" затихли после прихода Жоана Лапорты на должность президента "Барселоны", но контракт аргентинского нападающего по-прежнему истекает в конце сезона.

Утверждается, что и сам Месси все еще открыт к идее снова поработать с Хосером Гвардолой, а новый контракт с "Барселоной" пока даже не обсуждал.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 264

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 01.04.2021 15:28 # superperez101
    и мбаппе

    (ответить)

  2. true-manc 01.04.2021 15:07 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

    А колбасные проститутки даже на нового защитника денег никак найти не могут. Вынуждены всем своим портовым борделем круглосуточно работать.

    (ответить)

  3. mancunia-planet 01.04.2021 15:05 # mancunia-planet
    Ну и ладно, пусть переходят и Грилиша не трогать в МЮ надеюсь купят. Месси, конечно лучше завершить карьеру в родной Барсе красиво.

    (ответить)

  4. alexander-arnold 01.04.2021 15:01 # alexander-arnold
    print ('0')
    print ('0', 'финалов', 'ЛЧ')
    print ('0')

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: