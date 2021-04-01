"Сити" хочет подписать и Месси, и Холанда
Несмотря на свои планы в отношении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, "Манчестер Сити" по-прежнему хочет заполучить суперзвезду "Барселоны" Лионеля Месси.
По информации Manchester Evening News, "Сити" уверен в приобретении Холанда — особенно после того, как "горожане" освободили место для Эрлинга, анонсировав расставание с Серхио Агуэро.
Приобретение 20-летнего норвежца обойдется "Сити" в сумму значительно больше 100 миллионов фунтов, однако The Sun ожидает, что это не станет помехой к приглашению 33-летнего Месси.
Слухи об отъезде Лионеля с "Ноу Камп" затихли после прихода Жоана Лапорты на должность президента "Барселоны", но контракт аргентинского нападающего по-прежнему истекает в конце сезона.
Утверждается, что и сам Месси все еще открыт к идее снова поработать с Хосером Гвардолой, а новый контракт с "Барселоной" пока даже не обсуждал.
01.04.2021 15:00
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и мбаппе
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КОРОЛИ!!!
А колбасные проститутки даже на нового защитника денег никак найти не могут. Вынуждены всем своим портовым борделем круглосуточно работать.
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Ну и ладно, пусть переходят и Грилиша не трогать в МЮ надеюсь купят. Месси, конечно лучше завершить карьеру в родной Барсе красиво.
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print ('0', 'финалов', 'ЛЧ')
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