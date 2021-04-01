"Арсенал" запланировал переговоры с Лакасеттом на лето

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, когда его клуб собирается уладить вопрос с будущим нападающего Александра Лакасетта.

Лакасетт, забивший три гола в пяти последних матчах за "канониров", приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, а пресса все активнее сватает его в другие клубы, включая "Севилью", "Рому" и "Атлетико".



Артету эти слухи только радуют, а сесть за стол переговоров с 29-летним французом Микель планирует после окончания сезона.



"Я всегда рад, когда люди говорят и спекулируют о наших игроках. Это означает, что они хорошо выступают и привлекают внимание других клубов".



"Что касается ситуации Ляки, то мы займемся этим летом. Мы поговорим с ним и просто представим ему свое видение будущего. А сейчас я хочу, чтобы игроки были сосредоточены лишь на том, чтобы проявлять себя и помогать команде".



"Думаю, он находится в очень хорошей форме уже несколько месяцев, и он сохраняет этот уровень. Он забивает голы и дает команде нечто особенное".



"У него феноменальная работоспособность, как мы того и хотим. Нам нужно, чтобы такого рода игроки набрали свою лучшую форму, если мы хотим достичь поставленных целей, потому что по ходу сезона нам не хватало голов, не хватало этой изобретательности возле чужих ворот. Нам нужно, чтобы такого рода игроки прибавили и сделали бы разницу ради команды", — цитирует Артету ESPN.