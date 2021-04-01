Артета исключает переход Агуэро в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета исключил переход нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро к "канонирам".

На текущей неделе "Сити" объявил, что Агуэро покинет "Этихад" в конце сезона, а эксперт Sky Sports Пол Мерсон выразил мнение, что по своему стилю "Арсенал" подошел бы 32-летнему аргентинцу.



Артета прекрасно знаком с Агуэро по периоду своей работы ассистентом Хосепа Гвардиолы на "Этихад", но приглашать Серхио в "Арсенал" не будет.



"Может ли Агуэро перейти в "Арсенал"? Нет, нет, нет... Время покажет, куда он отправится в будущем".



"Каждый, кто был близок к Агуэро, скажет про него одно и то же. Он был главным или одним из трех главных лиц, благодаря которым проект "Сити" оказался успешен".



"Чтобы начать развивать такого рода проект, тебе нужны лидерские качества, мастерство и подходящие игроки. И Агуэро, наверное, является главным лицом этого проекта".



"Дело не только в том, как он играет. Дело также в его харизме, характере и в том, что он из себя представляет. Его обожает каждый в клубе".



"Жаль видеть, когда такой игрок уходит, но я думаю, он останется в истории благодаря тому, что он сделал".



"Серхио обладает уникальной способностью видеть свободные пространства, которые никто другой не видит, а также забивать голы, которые выглядят очень легкими, поэтому я уверен, что он найдет себе другой правильный проект", — цитирует Артету Sky Sports.