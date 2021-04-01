"Арсенал" возобновил интерес к Нкунку

"Арсенал" возобновил свой интерес к вингеру "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку.

"Арсенал" отслеживает прогресс Нкунку уже несколько лет и теперь готов выдвинуть свое предложение о покупке 23-летнего француза, утверждает Sky Germany.



Кристофер очень уверенно проводит этот сезон, забив семь голов и отдав шесть результативных передач во всех соревнованиях, благодаря чему "РБ Лейпциг" идет на втором месте в Бундеслиге и достиг 1/8 финала Лиги Чемпионов, где уступил "Ливерпулю".



Ожидается, что "Арсенал" будет не единственным претендентом на Нкунку, который способен сыграть на обоих флангах, в качестве нападающего или 10-го номера.



Ранее интерес к Кристоферу также приписывали "Реалу", а французская пресса сообщала, что "РБ Лейпциг" оценивает свою молодую звезду в 27 миллионов фунтов.