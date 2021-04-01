Хау — фаворит на роль следующего тренера "Селтика"

Эдди Хау является фаворитом на роль следующего главного тренера "Селтика".

"Селтик" находится в поисках нового рулевого с прошлого месяца, когда попрощался с Нилом Ленноном, который не смог составить конкуренцию Стивену Джеррарду и его "Рейнджерс" в борьбе за титул шотландской Премьер-Лиги.



С назначением в Глазго связывали бывшего капитана "Манчестер Юнайтед" Роя Кина, однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что Хау ближе к получению этой работы.



Эдди находится без клуба с конца прошлого сезона, когда по обоюдному согласию сторон он покинул "Борнмут". Возможность поработать с "Селтиком" его очень заинтересовала, и в данный момент он уже оценивает положение вещей в шотландском гранде.



Перед тем, как соглашаться на работу в "Селтике", Хау хочет получить гарантии того, что он сможет реализовать свои идеи.