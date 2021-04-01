Хау — фаворит на роль следующего тренера "Селтика"

Эдди Хау Эдди Хау является фаворитом на роль следующего главного тренера "Селтика".

"Селтик" находится в поисках нового рулевого с прошлого месяца, когда попрощался с Нилом Ленноном, который не смог составить конкуренцию Стивену Джеррарду и его "Рейнджерс" в борьбе за титул шотландской Премьер-Лиги.

С назначением в Глазго связывали бывшего капитана "Манчестер Юнайтед" Роя Кина, однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что Хау ближе к получению этой работы.

Эдди находится без клуба с конца прошлого сезона, когда по обоюдному согласию сторон он покинул "Борнмут". Возможность поработать с "Селтиком" его очень заинтересовала, и в данный момент он уже оценивает положение вещей в шотландском гранде.

Перед тем, как соглашаться на работу в "Селтике", Хау хочет получить гарантии того, что он сможет реализовать свои идеи.


Метки Селтик, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2021 11:00

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  1. true-manc 01.04.2021 11:03 # true-manc
    В весьма слабой шотландской лиге может себя хорошо проявить. Там даже динозаврик Роджерс и неудачник Стиви Джи местечкового успеха достигли.

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