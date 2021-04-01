Хакетт хочет, чтобы Клопп попросил Салаха перестать симулировать

Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт считает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп должен попросить своего нападающего Мохамеда Салаха перестать симулировать.

Салах является одним из ярких пятен в игре "Ливерпуля" в этом сезоне, забив 25 голов в 40 матчах. Однако и Мохамед не имеет иммунитета от критики.



Порой Салах слишком усердствует в стремлении заработать для своей команды пенальти, падая в чужой штрафной от малейшего контакта. Поэтому Хакетт хочет, чтобы рефери и Клопп были нетерпимее к такого рода некрасивым вещам.



"Думаю, он своего рода подвергает рефери давлению, потому что делает эти вещи, когда у рефери нужная точка и нужный угол обзора".



"Рефери нужно быть довольно близко к нему, чтобы правильно оценить уровень контакта перед тем, как он оказывается на газоне".



"Такого рода игроки являются вызовом для рефери. Эти игроки легко оказываются на газоне. Иногда Салах оказывается на газоне, а рефери ничего не предпринимает".



"На мой взгляд, все эти попытки симуляций нужно пресекать и наказывать. Со следующего сезона рефери должны сказать себе: "Хорошо, мы постараемся убрать это из игры".



"Также я бы хотел, чтобы его тренер шепнул ему на ушко: "Слушай, ну, хватит..." Однако футбол на профессиональном уровне — это другая игра. Здесь важно победить любой ценой".



"Мы наблюдаем элемент мальчика, который кричал: "Волк!" Я видел инциденты, где на Салахе действительно фолили, и он не получал пенальти, так что это может обернуться двояко".



"Со временем у тебя складывается репутация, и ты настраиваешь рефери против себя. В современном футболе рефери более стойкие, но нет никаких сомнений, что у Салаха сложилась репутация симулянта", — сообщил Хакетт Football Insider.