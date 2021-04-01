Хакетт хочет, чтобы Клопп попросил Салаха перестать симулировать
Бывший рефери Премьер-Лиги Кит Хакетт считает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп должен попросить своего нападающего Мохамеда Салаха перестать симулировать.
Салах является одним из ярких пятен в игре "Ливерпуля" в этом сезоне, забив 25 голов в 40 матчах. Однако и Мохамед не имеет иммунитета от критики.
Порой Салах слишком усердствует в стремлении заработать для своей команды пенальти, падая в чужой штрафной от малейшего контакта. Поэтому Хакетт хочет, чтобы рефери и Клопп были нетерпимее к такого рода некрасивым вещам.
"Думаю, он своего рода подвергает рефери давлению, потому что делает эти вещи, когда у рефери нужная точка и нужный угол обзора".
"Рефери нужно быть довольно близко к нему, чтобы правильно оценить уровень контакта перед тем, как он оказывается на газоне".
"Такого рода игроки являются вызовом для рефери. Эти игроки легко оказываются на газоне. Иногда Салах оказывается на газоне, а рефери ничего не предпринимает".
"На мой взгляд, все эти попытки симуляций нужно пресекать и наказывать. Со следующего сезона рефери должны сказать себе: "Хорошо, мы постараемся убрать это из игры".
"Также я бы хотел, чтобы его тренер шепнул ему на ушко: "Слушай, ну, хватит..." Однако футбол на профессиональном уровне — это другая игра. Здесь важно победить любой ценой".
"Мы наблюдаем элемент мальчика, который кричал: "Волк!" Я видел инциденты, где на Салахе действительно фолили, и он не получал пенальти, так что это может обернуться двояко".
"Со временем у тебя складывается репутация, и ты настраиваешь рефери против себя. В современном футболе рефери более стойкие, но нет никаких сомнений, что у Салаха сложилась репутация симулянта", — сообщил Хакетт Football Insider.
01.04.2021 10:00
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Последние комментарии:
Пока арбитры всего мира поощряют подобное своим бездействием в случаях когда происходит симуляция со стороны игроков, все будут продолжать это делать. Кто-то чаще, кто-то реже. Но делать будут все.
Выход из этого порочного круга один, начать наказывать за каждую попытку заработать не честный пендаль. При этом активно используя систему VAR.
Плюс к этому нужно изменить правила, по которым назначается пенальти.
Необходимо учитывать вероятность выхода игрока на ударную позицию после запрещенного контакта, а то 50 процентов пенальти назначается в ситуации, когда игрок либо уже ударил по мячу, который летит не в створ либо после контакта игрок физически не успевал бы произвести удар по воротам потому как отпускал мяч далеко от себя. Как правило, это случается когда игрок формально ищет повод для пенальти. Когда "дайвер" спотыкается о выходящего из вратарской ГК, перед этим пробросив круглый xyй знает куда, на пару километров от себя, без малейшего шанса его догнать и создать что-то опасное.
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Хахах!налетели коршуны))фапля-собрание хейтеров-обезьян - дай им только говном покидаться)))
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дебил=Хакетт
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На этом фото отражается вся суть портовых xyесосов и обоссанной лузерxyйни.
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Нонейм пшнхй
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как можно их просить перестать делать то, с помощью чего они добыли свой картонный чемпик. это ж главное оружие портовых обрыганов
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ПОЗОР ВСЕЙ АПЛ.
Но просить очкарика бесполезно. Клопп эти симуляции только поощряет. У них даже уговор - за каждый нырок сальной арабки филателист Юрген оказывает ему оральную услугу своим грязным ртом, стараясь так же сильно, как с рефери в судейском кабинете.
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