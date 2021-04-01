Санья: "Аренда в "Ницце" — не наказание для Салиба"

Бывший игрок "Арсенала" Бакари Санья заявил, что защитник Вильям Салиба не должен рассматривать свою аренду в "Ницце" как наказание.

Прибыв в "Арсенал" прошлым летом и не сыграв ни минуты за команду Микеля Артеты, в январе Салиба отправился в аренду в "Ниццу" до конца сезона.



Тем не менее, Санья считает, что у его молодого соотечественника все еще впереди, а аренда на самом деле была была весьма умным шагом.



"Я не удивлен, как все сложилось, потому что он приехал в лучшую лигу в мире. Даже если ты был хорош во Франции, проявить себя в Премьер-Лиге — это совершенно другое".



"Тем не менее, я по-прежнему верю в него. Думаю, он хороший игрок, и он может адаптироваться в "Арсенале", потому что я видел много матчей с его участием".



"Он хорошо выступает за "Ниццу" и является, наверное, их лучшим игроком. В этом возрасте тебе нужно играть. У него большой потенциал, и люди во Франции знают это".



"Его уход в аренду — это не такая плохая вещь, это не наказание. На мой взгляд, они поступили умно, отправив его в аренду вместо того, чтобы держать на лавке или даже не включать в заявку на матчи", — сообщил Санья Goal.