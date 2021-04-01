Сульшер выберет одного голкипера на остаток сезона

Дав шанс проявить себя и Давиду Де Хеа, и Дину Хендерсону, теперь главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выберет основного голкипера на остаток сезона.

Напомним, все шесть матчей "Юнайтед" в марте сыграл Хендерсон, четырежды сохранив свои ворота на замке. Это стало возможно благодаря тому, что Де Хеа уезжал в Испанию на роды своей подруги, а затем находился на карантине.



В остатке сезона Премьер-Лиги "красным дьяволам" остается сыграть девять матчей, и на все эти матчи Сульшер собирается выбрать какого-то одного голкипера, отказавшись от ротации, утверждает The Telegraph.



Сульшер может себе это позволить, потому что путевка в Лигу Чемпионов практически у "Юнайтед" в кармане. И эти оставшиеся матчи могут предопределить, кто будет первым номером команды в следующем сезоне.



Если Сульшер доверится Хендерсону, то это может ознаменовать конец карьеры Де Хеа на "Олд Траффорд", хотя найти покупателя на голкипера с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю будет крайне сложно.



При другом раскладе уже Хендерсон может собрать чемоданы. К Дину существует большой интерес со стороны других клубов, где он смог бы получить регулярную игровую практику.