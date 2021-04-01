"Бавария" нацелилась на Сона

"Бавария" нацелилась на нападающего Сона Хен Мина, чьи переговоры с "Тоттенхэмом" о новом контракте зашли в тупик.

Сон выдающимся образом проводит этот сезон, забив 18 голов и отдав 16 результативных передач за команду Жозе Моуриньо с учетом всех соревнований.



Еще в октябре пресса сообщала, что игрок Южной Кореи договаривается со "шпорами" о продлении сотрудничества, однако сделка до сих пор не заключена, хотя до окончания сезона остаются считанные недели.



По информации Football Insider, на руках у Сона есть предложение от "Тоттенхэма" о новом пятилетнем контракте с зарплатой свыше 200 тысяч фунтов в неделю, а возникшие у нападающего сомнения привлекли внимание "Баварии".



Теперь "Бавария хочет вернуть 28-летнего южнокорейца в Германию, где в свое время Сон забил 49 голов за "Гамбург" и "Байер", благодаря чему и был приглашен в "Тоттенхэм" в 2015 году.



Добавим, от действующего контракта Сона, забившего 103 гола в своих 270 матчах за "шпор" в течение шести сезонов, остается еще два года.