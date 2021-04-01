Серхио Агуэро. Человек, который изменил все

Серхио Агуэро покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона и сделает это на правах свободного агента, вольного выбирать клуб, в котором он продолжит свою карьеру. Для "горожан" Агуэро — не просто лучший бомбардир, но и человек, который открыл путь к трофеям и славе.

Серхио Агуэро — лучший бомбардир "Манчестер Сити" за всю историю клуба (257 голов). Также он лучший иностранный бомбардир в истории Премьер-Лиги (181 гол), без пяти минут пятикратный чемпион Англии, обладатель множества других трофеев и регалий. Не менее важно и то, что Агуэро — игрок, чей приход в клуб позволил "горожанам" выйти на новый уровень и приглашать игроков, сопоставимого с самим Серхио уровня.



Агуэро забил 181 гол за "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, но и одного из них было достаточно, чтобы стать легендой клуба на века. Что бы еще ни сделал Серхио в своей карьере, его удар в последний день сезона 2011/12 — после единственного в том чемпионате "ассиста" Марио Балотелли — вписал его имя в историю клуба золотыми буквами. В той невероятно нервной обстановке, на грани истерики и потери сознания для многих фанов, Агуэро оказался чрезвычайно хладнокровным человеком и форвардом, который нанес единственно возможный удар, способный прошить голкипера КПР Падди Кенни.







Перед "Сити" в преддверии того матча стояла простая задача: выиграть у команды, находящейся под серьезной угрозой вылета, на своем поле, в присутствии готовых отпраздновать долгожданный чемпионский титул болельщиков. В том сезоне "Куинз Парк Рейнджерс" проиграл 13 из 18 предыдущих выездных матчей, да и в целом напоминал больше сброд "подбитых летчиков", чем команду, а удаление Джо Бартона (ну чужого для "Сити" игрока!) еще больше упростило задачу "горожан". Но этот клуб не был бы тем, кем он является, если бы не создал себе проблемы сам — на ровном месте. И если бы не поистине феноменальный по всем статьям гол Агуэро, того "Сити", который мы знаем сейчас, могло и не быть.



Тот гол ознаменовал начало новой эры в истории Премьер-Лиги и появление клуба, который станет самым успешным во втором десятилетии 2000-х в Англии. "Сити" отыграл два мяча, проявил характер, поймал кураж, но все это ничего бы не стоило без той комбинации, которую завершил Агуэро. Для клуба, который доселе был синонимом неудач и умудрился ранее оказаться на самом дне в пору главного триумфа самого принципиального соперника, такая развязка была невероятно знаковой. В той игре команда Манчини соперничала не с "Куинз Парк Рейнджерс", а с призраками былых неудач — со старым "Сити", которого сумел победить Агуэро.



Вероятно, в истории клуба сейчас нет более подходящего игрока для столь значимого гола — он стал для Куна 30-м в том сезоне во всех соревнованиях, и этой отметки Серхио достигал или превосходил ее еще четыре раза в последующие семь лет. Его стабильность была замечательна — с 2007 года Агуэро каждый сезон, вплоть до нынешнего, забивал двузначное количество мячей за "Сити". Во всех сезонах, кроме двух, он забивал как минимум 20 мячей, хоть и в последнее время пропускал все больше матчей из-за травм, да и в лучшие годы никогда не был игроком с железным здоровьем.



Прошло уже много времени с тех пор, как он стал лучшим бомбардиром клуба всех времен, превзойдя рекорд Эрика Брука, а если Серхио сможет в этом сезоне каким-то образом забить еще девять мячей, то перекроет предыдущий рекорд более чем на 50%. Агуэро не просто вывел команду и клуб на новый уровень своей феноменальной результативностью, но и стал ориентиром для новых звезд "Сити" — ориентиром, достичь показателей которого будет невероятно сложно.



Только Уэйн Руни, Алан Ширер и Энди Коул забивали в Премьер-Лиге чаще, но у всех у них было преимущество, так как большую часть своей карьеры каждый их них провел на родине. Тьерри Анри — единственный иностранный игрок в первой десятке бомбардиров Премьер-Лиги, помимо Агуэро. Но дело не только в голах — хоть голевые передачи начали подсчитывать только в современную эпоху, заслуживает уважения и тот факт, что в списке лучших ассистентов "Сити" Серхио находится на четвертом месте, рядом с Рахимом Стерлингом, которому чаще всего и были адресованы его передачи.



На пике карьеры Агуэро провел шесть сезонов, в которых он забивал как минимум 28 голов, а ранее это удавалось только Джимми Гривзу — игроку, с которым можно сравнить раннего Агуэро. Серхио, до прихода в "Сити" Гвардиолы, был игроком, полезным для команды исключительно в штрафной площадке противника. Его работа заключалась в том, чтобы забивать голы, но для Пепа оказалось мало того, что он имел в составе игрока, гарантировавшего 20+ мячей за сезон.



Как только Пеп пришел в "Сити", начали происходить немного странные вещи. Агуэро часто оказывался на скамейке, а первое время фаворитом Пепа был Габриэль Жезус, но вскоре аргентинский форвард и менеджер начали понимать друг друга лучше, и Агуэро начал меняться, выйдя на новый уровень понимания игры.



"Пеп — очень требовательный тренер, и в первый год работы с ним мне было тяжело адаптироваться", — вспоминает Агуэро, признавая, что иногда "злился" на тренера. "Помимо моих обязанностей нападающего, он хотел привлечь меня к прессингу, делая "первым защитником" при потере мяча. Я думаю, что в сезоне 2017/18 мы уже были на одной волне с менеджером. Он сказал мне, что очень доволен моей игрой, и его гнев стоил того, потому что у меня был очень хороший год".



Агуэро адаптировался — он стал более разносторонним игроком и действительно был вовлечен в прессинг. У него есть интеллект и понимание игры, просто раньше от него не требовали ничего, кроме стабильно высокой результативности. Если и говорить о том, что в этом сезоне он впервые не сможет провести 30 матчей, то дело тут вовсе не в том, что Агуэро не является для Пепа лучшим выбором в атаке, а в его травмах.



Агуэро всегда казался примерным семьянином и, вероятно, таковым — даже его развод с дочерью Диего Марадоны не был связан со скандалами. До пандемии сын Серхио регулярно проводил как минимум неделю в Манчестере, а его размолвка с легендарным тестем может объясняться скорее сложным характером Диего и его невероятно трепетным отношением к дочерям.

Если не случится ничего экстраординарного, Агуэро покинет Манчестер с пятью чемпионскими титулами, множеством рекордов, которые будет сложно побить его последователям, но самое главное — Серхио навсегда останется в сердцах фанов "Сити" игроком, который изменил статус их любимой команды.



Единственный грустный момент связан с тем, что Агуэро пока что так и не выполнил обещание выиграть Лигу Чемпионов для болельщиков "Сити", но этот сезон еще не закончен, а "горожане" уже сейчас выглядят командой, способной достичь своей главной цели последней пятилетки. Было бы очень символично и красиво, если бы "горожанам" удалось выиграть Лигу Чемпионов в последнем сезоне одного их самых великих игроков в истории своего клуба, а уж в том, что он не будет балластом в решающих матчах, можно не сомневаться — возможно, его самый великий гол, на самом деле, еще впереди.



Агуэро лишь 32 года, но его основная проблема в том, что многочисленные травмы лишают его самого главного игрового козыря — скорости и резкости, позволявшим ему опережать защитников в штрафной. Но вместо них Серхио обрел опыт и никуда не делось его невероятное голевое чутье — он может быть полезен как минимум в роли джокера для многих команд, а его статус свободного агента только увеличивает привлекательность Агуэро.



В свое время Кун выбрал вариант с продолжением карьеры в Англии во много потому, что не хотел огорчать болельщиков Атлетико и становиться игроком "Реала" или "Барселоны", к которым фаны "матрасников" относятся одинаково негативно. Но сейчас он имеет моральное право стать игроком "Барселоны", если захочет воссоединиться со своим другом Лео и снова вернуться в южные широты. Также Агуэро всегда был интересен "Ювентусу", не исключен и его камбэк в "Атлетико" с последующим завершением карьеры в родном "Индепендьенте".



Как бы то ни было, Кун всегда будет желанным гостем на стадионе "Манчестер Сити", а песни о нем никогда не исчезнут из репертуара болельщиков "горожан". Жаль, что Агуэро, наверное, уже не сможет сыграть на переполненном "Этихад", но как минимум один чемпионский парад в открытом автобусе на улицах Манчестера у него наверняка еще будет. И он сделает все, чтобы последним трофеем, с которым он сфотографируется в Англии, был "импортный" Кубок чемпионов.



Сергей Бабарика специально для FAPL.ru