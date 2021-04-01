Батшуайи: "Мне очень тяжело в "Пэлас"

Нападающий "Кристал Пэлас" Мичи Батшуайи раскритиковал свой клуб, сравнив "орлов" со сборной Бельгии.

В этом сезоне, который он проводит за "Пэлас" на правах аренды из "Пэлас", Батушайи отметился лишь семью выходами в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, забив один гол.



Мичи выглядит совершенно иначе, нежели во время своей первой аренды на "Селхерст Парк" во второй половине сезона 2018/19, и винит в этом главного тренера "орлов" Роя Ходжсона.



"Я получаю порцию новой энергии, когда приезжаю в национальную команду, потому что в своем клубе мне очень тяжело".



"Клуб и сборная отличаются. Главный тренер, тренерский штаб и игровая система здесь другие, нежели в "Пэлас".



"Когда я с "красными дьяволами", то чувствую, что тренер очень мне доверяет. В "Пэлас" у меня этого нет. Мы много разговариваем с Мартинесом, даже когда я возвращаюсь в свой клуб. Я стараюсь на 200 процентов, чтобы не расстроить его", — цитирует Батушайи Daily Mail.