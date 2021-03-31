Магуайр принес англичанам победу над Польшей
Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к Чемпионату Мира 2022 года, вырвав победу 2:1 против Польши благодаря позднему голу Харри Магуайра.
Относительно победы 0:2 над Албанией в стартовом составе "трех львов" произошло лишь одно изменение. Это Бен Чилуэлл вернулся на левый фланг обороны, вытеснив в запас Люка Шоу.
Забрав мяч под свой контроль, хозяева "Уэмбли" принялись искать счастье в позиционных атаках. Польша дисциплинированно держала оборону, даже не огрызаясь.
На 18-й минуте Рахим Стерлинг совершил скоростной проход по левому краю штрафной площади и, почти добравшись до лицевой линии, нарвался на фол. Был назначен пенальти, который четко реализовал Харри Кейн — 1:0.
На 27-й минуте англичанам вновь удалось разорвать чужую оборону. Стерлинг опять прорывался по левому краю штрафной, но на удар не решился, а точную передачу сделать не смог.
Хозяева и дальше полностью контролировали игру, создав несколько полумоментов, а вот поляки до перерыва так и не потревожили Ника Поупа.
Во втором тайме гости продолжили выдерживать давление соперника, а на 57-й минуте внезапно огрызнулись. Джон Стоунс совершил потерю на линии своей штрафной, в результате чего Якуб Модер коротко сыграл в стенку с партнером и неотразимо пробил с левой ноги — 1:1.
После столь нелепого гола, взявшегося из ниоткуда, игра у англичан разладилась, и им потребовалось немало времени, чтобы собраться силами и мыслями на заключительный рывок.
Однако Англии все же удалось вырвать победу. На 85-й минуте Калвин Филлипс подал угловой, открывшийся на дальней штанге Стоунс сделал скидку в центр штрафной на Харри Магуайра, а тот поразил ворота — 2:1.
Польша использовала свой единственный момент в матче, чем внесла некоторую сумятицу в игру, однако англичане все же восстановили справедливость — в этот вечер они были на голову сильнее.
Сборная Англии — сборная Польши — 2:1 (1:0)
Голы: Кейн 19 (пен), Магуайр 85 — Модер 58.
Англия: Поуп, Уолкер, Магуайр, Стоунс, Чилуэлл, Райс, Филлипс, Фоден (Джеймс 86), Маунт, Стерлинг (Лингард 90), Кейн (Калверт-Левин 89).
Польша: Щесны, Беднарек, Глик, Гелик (Юзвяк 54), Берешински, Крыховяк, Модер, Рыбус (Реца 86), Швидерски (Милик 45), Пионтек (Аугустыняк 76), Зелински (Гросицки 86).
Предупреждение: Милик.
31.03.2021 23:40
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Отскочили шевченки и зинченки в натуре ёж же Казахстан просто удивил своей игрой я а шоке ухахахаахахахаха
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ливапул опять всю англию опозорил
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6лять, покажите в основе хоть одного колбасника и на замене)))
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тэкс, тут членососы все пенсиков обсуждают? Ничего не меняется
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А сборная Казахстана в Киеве не уступила сборной Украины. 1-1. Ура!
У хохлов тренер - Шевченко, а капитан - Зинченко. Чёт недооценили они казахов.
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А фрицы проиграли какому-то говну. Наконец-то Рюдигер, Хаверц и Вернер затащили сборную куда надо.
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Повезло Саутгейту, что Левандовский в ауте, а то отымели бы пшеки эту сборную вест хэмов и челсей.
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1. Великая Армения
2. Северная Македония
3. Германия
4. Румыния
5. Исландия
6. Лихтенштейн
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