Магуайр принес англичанам победу над Польшей

Харри Магуайр и Джон Стоунс Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к Чемпионату Мира 2022 года, вырвав победу 2:1 против Польши благодаря позднему голу Харри Магуайра.

Относительно победы 0:2 над Албанией в стартовом составе "трех львов" произошло лишь одно изменение. Это Бен Чилуэлл вернулся на левый фланг обороны, вытеснив в запас Люка Шоу.

Забрав мяч под свой контроль, хозяева "Уэмбли" принялись искать счастье в позиционных атаках. Польша дисциплинированно держала оборону, даже не огрызаясь.

На 18-й минуте Рахим Стерлинг совершил скоростной проход по левому краю штрафной площади и, почти добравшись до лицевой линии, нарвался на фол. Был назначен пенальти, который четко реализовал Харри Кейн — 1:0.

На 27-й минуте англичанам вновь удалось разорвать чужую оборону. Стерлинг опять прорывался по левому краю штрафной, но на удар не решился, а точную передачу сделать не смог.

Хозяева и дальше полностью контролировали игру, создав несколько полумоментов, а вот поляки до перерыва так и не потревожили Ника Поупа.

Во втором тайме гости продолжили выдерживать давление соперника, а на 57-й минуте внезапно огрызнулись. Джон Стоунс совершил потерю на линии своей штрафной, в результате чего Якуб Модер коротко сыграл в стенку с партнером и неотразимо пробил с левой ноги — 1:1.

После столь нелепого гола, взявшегося из ниоткуда, игра у англичан разладилась, и им потребовалось немало времени, чтобы собраться силами и мыслями на заключительный рывок.

Однако Англии все же удалось вырвать победу. На 85-й минуте Калвин Филлипс подал угловой, открывшийся на дальней штанге Стоунс сделал скидку в центр штрафной на Харри Магуайра, а тот поразил ворота — 2:1.

Польша использовала свой единственный момент в матче, чем внесла некоторую сумятицу в игру, однако англичане все же восстановили справедливость — в этот вечер они были на голову сильнее.

Сборная Англии — сборная Польши — 2:1 (1:0)

Голы: Кейн 19 (пен), Магуайр 85 — Модер 58.

Англия: Поуп, Уолкер, Магуайр, Стоунс, Чилуэлл, Райс, Филлипс, Фоден (Джеймс 86), Маунт, Стерлинг (Лингард 90), Кейн (Калверт-Левин 89).

Польша: Щесны, Беднарек, Глик, Гелик (Юзвяк 54), Берешински, Крыховяк, Модер, Рыбус (Реца 86), Швидерски (Милик 45), Пионтек (Аугустыняк 76), Зелински (Гросицки 86).

Предупреждение: Милик.


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Польши, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 23:40

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  1. roberto-89 01.04.2021 00:18 # roberto-89
    Отскочили шевченки и зинченки в натуре ёж же Казахстан просто удивил своей игрой я а шоке ухахахаахахахаха

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  2. mafia 01.04.2021 00:08 # mafia
    ливапул опять всю англию опозорил

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  3. bezviz 01.04.2021 00:06 # bezviz
    6лять, покажите в основе хоть одного колбасника и на замене)))

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  4. zheka000000 01.04.2021 00:01 # zheka000000
    тэкс, тут членососы все пенсиков обсуждают? Ничего не меняется

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  5. scouser2005 31.03.2021 23:58 # scouser2005
    А сборная Казахстана в Киеве не уступила сборной Украины. 1-1. Ура!
    У хохлов тренер - Шевченко, а капитан - Зинченко. Чёт недооценили они казахов.

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  6. sausage 31.03.2021 23:51 # sausage
    А фрицы проиграли какому-то говну. Наконец-то Рюдигер, Хаверц и Вернер затащили сборную куда надо.

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  7. sausage 31.03.2021 23:49 # sausage
    Повезло Саутгейту, что Левандовский в ауте, а то отымели бы пшеки эту сборную вест хэмов и челсей.

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  8. jirrort 31.03.2021 23:47 # jirrort
    1. Великая Армения
    2. Северная Македония
    3. Германия
    4. Румыния
    5. Исландия
    6. Лихтенштейн

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