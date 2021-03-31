Магуайр принес англичанам победу над Польшей

Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к Чемпионату Мира 2022 года, вырвав победу 2:1 против Польши благодаря позднему голу Харри Магуайра.

Относительно победы 0:2 над Албанией в стартовом составе "трех львов" произошло лишь одно изменение. Это Бен Чилуэлл вернулся на левый фланг обороны, вытеснив в запас Люка Шоу.



Забрав мяч под свой контроль, хозяева "Уэмбли" принялись искать счастье в позиционных атаках. Польша дисциплинированно держала оборону, даже не огрызаясь.



На 18-й минуте Рахим Стерлинг совершил скоростной проход по левому краю штрафной площади и, почти добравшись до лицевой линии, нарвался на фол. Был назначен пенальти, который четко реализовал Харри Кейн — 1:0.



На 27-й минуте англичанам вновь удалось разорвать чужую оборону. Стерлинг опять прорывался по левому краю штрафной, но на удар не решился, а точную передачу сделать не смог.



Хозяева и дальше полностью контролировали игру, создав несколько полумоментов, а вот поляки до перерыва так и не потревожили Ника Поупа.



Во втором тайме гости продолжили выдерживать давление соперника, а на 57-й минуте внезапно огрызнулись. Джон Стоунс совершил потерю на линии своей штрафной, в результате чего Якуб Модер коротко сыграл в стенку с партнером и неотразимо пробил с левой ноги — 1:1.



После столь нелепого гола, взявшегося из ниоткуда, игра у англичан разладилась, и им потребовалось немало времени, чтобы собраться силами и мыслями на заключительный рывок.



Однако Англии все же удалось вырвать победу. На 85-й минуте Калвин Филлипс подал угловой, открывшийся на дальней штанге Стоунс сделал скидку в центр штрафной на Харри Магуайра, а тот поразил ворота — 2:1.



Польша использовала свой единственный момент в матче, чем внесла некоторую сумятицу в игру, однако англичане все же восстановили справедливость — в этот вечер они были на голову сильнее.



Сборная Англии — сборная Польши — 2:1 (1:0)



Голы: Кейн 19 (пен), Магуайр 85 — Модер 58.



Англия: Поуп, Уолкер, Магуайр, Стоунс, Чилуэлл, Райс, Филлипс, Фоден (Джеймс 86), Маунт, Стерлинг (Лингард 90), Кейн (Калверт-Левин 89).



Польша: Щесны, Беднарек, Глик, Гелик (Юзвяк 54), Берешински, Крыховяк, Модер, Рыбус (Реца 86), Швидерски (Милик 45), Пионтек (Аугустыняк 76), Зелински (Гросицки 86).



Предупреждение: Милик.