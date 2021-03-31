Владельцы "Ливерпуля" привекли полмиллиарда фунтов инвестиций

Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group официально подтвердила инвестиционную сделку с RedBird Capital Partners на 735 миллионов долларов (533 млн. фунтов).

RedBird, совладельцем которой является нападающий баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" из НБА, приобрела 10-процентную долю в FSG, что дает родительской компании "Ливерпуля" оценку в 5.33 млрд. фунтов.



Часть привлеченных инвестиций пойдет на поддержку "Ливерпуля", который из-за пандемии COVID-19 потерял уже около 120 млн. фунтов, и эта сумма продолжает увеличиваться с каждым матчем без зрителей.



Как сообщат The Guardian, сделка с RedBird станет хорошей новостью для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который в летнее трансферное окно сможет совершать приобретения "на допандемийном уровне".



Добавим, с помощью этой сделки Джеймс только увеличил свою долю в мерсисайдском клубе. Еще в 2011 году Леброн приобрел 2 процента акций "Ливерпуля".