Владельцы "Ливерпуля" привекли полмиллиарда фунтов инвестиций

Леброн Джеймс Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group официально подтвердила инвестиционную сделку с RedBird Capital Partners на 735 миллионов долларов (533 млн. фунтов).

RedBird, совладельцем которой является нападающий баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" из НБА, приобрела 10-процентную долю в FSG, что дает родительской компании "Ливерпуля" оценку в 5.33 млрд. фунтов.

Часть привлеченных инвестиций пойдет на поддержку "Ливерпуля", который из-за пандемии COVID-19 потерял уже около 120 млн. фунтов, и эта сумма продолжает увеличиваться с каждым матчем без зрителей.

Как сообщат The Guardian, сделка с RedBird станет хорошей новостью для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который в летнее трансферное окно сможет совершать приобретения "на допандемийном уровне".

Добавим, с помощью этой сделки Джеймс только увеличил свою долю в мерсисайдском клубе. Еще в 2011 году Леброн приобрел 2 процента акций "Ливерпуля".


Метки Fenway Sports Group, Джеймс, Ливерпуль, финансы

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 31.03.2021 23:33 # lovrentiy
    Как то пох, вот если если эти лавэхи на трансферы пустили.

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  2. lfcynwa 31.03.2021 23:24 # lfcynwa
    больше груичей, БОЛЬШЕ!!!

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  3. chelsiukpro 31.03.2021 23:16 # chelsiukpro
    Да Клоппу пох как то... он мыслями принять сборную Лева после чемпионата!

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  4. true-manc 31.03.2021 23:06 # true-manc
    Сейчас портовые профурсетки начнут фантазировать о покупке Мбаппе и борьбе за первое место в следующем сезоне АПЛ.

    А в итоге получат лишь трансфер инвалида Конате, выкуп бездарного Кабака, и своё любимое страпонное седьмое место.

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