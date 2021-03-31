Владельцы "Ливерпуля" привекли полмиллиарда фунтов инвестиций
Владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group официально подтвердила инвестиционную сделку с RedBird Capital Partners на 735 миллионов долларов (533 млн. фунтов).
RedBird, совладельцем которой является нападающий баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" из НБА, приобрела 10-процентную долю в FSG, что дает родительской компании "Ливерпуля" оценку в 5.33 млрд. фунтов.
Часть привлеченных инвестиций пойдет на поддержку "Ливерпуля", который из-за пандемии COVID-19 потерял уже около 120 млн. фунтов, и эта сумма продолжает увеличиваться с каждым матчем без зрителей.
Как сообщат The Guardian, сделка с RedBird станет хорошей новостью для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который в летнее трансферное окно сможет совершать приобретения "на допандемийном уровне".
Добавим, с помощью этой сделки Джеймс только увеличил свою долю в мерсисайдском клубе. Еще в 2011 году Леброн приобрел 2 процента акций "Ливерпуля".
31.03.2021 23:00
Просмотров: 756
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как то пох, вот если если эти лавэхи на трансферы пустили.
(ответить)
больше груичей, БОЛЬШЕ!!!
(ответить)
Да Клоппу пох как то... он мыслями принять сборную Лева после чемпионата!
(ответить)
Сейчас портовые профурсетки начнут фантазировать о покупке Мбаппе и борьбе за первое место в следующем сезоне АПЛ.
А в итоге получат лишь трансфер инвалида Конате, выкуп бездарного Кабака, и своё любимое страпонное седьмое место.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий