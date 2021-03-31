Майк Дин отложил планы по завершию судейской карьеры

Рефери Майк Дин решил продлить свою карьеру в Премьер-Лиге еще на один сезон.

Сейчас 52-летний Дин завершает свой 21-й сезон работы на уровне высшего английского дивизиона, и ранее ходили слухи, что грядущим летом Майк может уйти на пенсию.



В свое время Фил Дауд и Марк Халси завершили свои судейские карьеры как раз в начале шестого десятка, однако Дин пока не готов повесить свисток на гвоздь.



Как утверждает The Athletic, Дин собирается отработать и сезон 2021/22, засвидетельствовав возвращение зрителей на трибуны.



Добавим, что еще в прошлом сезоне Дин стал первым рефери, обслужившим 500 матчей в Премьер-Лиге. Майк является одним из самых одиозных английских арбитров благодаря своему неподражаемому стилю судейства и умению делать шоу из игры.