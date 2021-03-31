Майк Дин отложил планы по завершию судейской карьеры
Рефери Майк Дин решил продлить свою карьеру в Премьер-Лиге еще на один сезон.
Сейчас 52-летний Дин завершает свой 21-й сезон работы на уровне высшего английского дивизиона, и ранее ходили слухи, что грядущим летом Майк может уйти на пенсию.
В свое время Фил Дауд и Марк Халси завершили свои судейские карьеры как раз в начале шестого десятка, однако Дин пока не готов повесить свисток на гвоздь.
Как утверждает The Athletic, Дин собирается отработать и сезон 2021/22, засвидетельствовав возвращение зрителей на трибуны.
Добавим, что еще в прошлом сезоне Дин стал первым рефери, обслужившим 500 матчей в Премьер-Лиге. Майк является одним из самых одиозных английских арбитров благодаря своему неподражаемому стилю судейства и умению делать шоу из игры.
31.03.2021 22:00
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лол, почему этот старый уебок решает это?)
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Ниже шутка про рот Клоппа
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