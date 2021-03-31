Майк Дин отложил планы по завершию судейской карьеры

Майк Дин Рефери Майк Дин решил продлить свою карьеру в Премьер-Лиге еще на один сезон.

Сейчас 52-летний Дин завершает свой 21-й сезон работы на уровне высшего английского дивизиона, и ранее ходили слухи, что грядущим летом Майк может уйти на пенсию.

В свое время Фил Дауд и Марк Халси завершили свои судейские карьеры как раз в начале шестого десятка, однако Дин пока не готов повесить свисток на гвоздь.

Как утверждает The Athletic, Дин собирается отработать и сезон 2021/22, засвидетельствовав возвращение зрителей на трибуны.

Добавим, что еще в прошлом сезоне Дин стал первым рефери, обслужившим 500 матчей в Премьер-Лиге. Майк является одним из самых одиозных английских арбитров благодаря своему неподражаемому стилю судейства и умению делать шоу из игры.


Метки Дин, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 249

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 31.03.2021 22:21 # gerrard08
    лол, почему этот старый уебок решает это?)

    (ответить)

  2. puhovik-vengera 31.03.2021 22:14 # puhovik-vengera
    Ниже шутка про рот Клоппа

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: