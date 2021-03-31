Деклан Райс: "Яя Туре — мой идол"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс назвал легенду "Манчестер Сити" Яя Туре в качестве своего кумира.
В свои 22 года Райс уже заслужил репутацию одного из лучших опорников Премьер-Лиги и регулярно играет за сборную Англии.
Однако Деклан не собирается останавливаться на достигнутым, мечтая повторить успехи Туре.
"Думаю, я бы назвал Яя Туре в качестве своего идола. Я буду доволен, если когда-либо приближусь к его уровню".
"Думаю, он, наверное, лучше всех разбирался, когда нужно отдать пас, сыграв коротко, а когда врываться на свободное пространство, ведя команду вперед", — цитирует Райса Evening Standard.
31.03.2021 21:00
Просмотров: 109
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Яя - лучший полузащитник в истории АПЛ (после Де Брюйне). В сезоне 2013-2014 особенно красиво раскатывал деревяху Стиви Джи.
Райс шарит, молодец.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий