Деклан Райс: "Яя Туре — мой идол"

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс назвал легенду "Манчестер Сити" Яя Туре в качестве своего кумира.

В свои 22 года Райс уже заслужил репутацию одного из лучших опорников Премьер-Лиги и регулярно играет за сборную Англии.

Однако Деклан не собирается останавливаться на достигнутым, мечтая повторить успехи Туре.

"Думаю, я бы назвал Яя Туре в качестве своего идола. Я буду доволен, если когда-либо приближусь к его уровню".

"Думаю, он, наверное, лучше всех разбирался, когда нужно отдать пас, сыграв коротко, а когда врываться на свободное пространство, ведя команду вперед", — цитирует Райса Evening Standard.


Метки Вест Хэм, Райс, Туре

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 31.03.2021 21:04 # true-manc
    Яя - лучший полузащитник в истории АПЛ (после Де Брюйне). В сезоне 2013-2014 особенно красиво раскатывал деревяху Стиви Джи.

    Райс шарит, молодец.

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