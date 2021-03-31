Моуриньо недоволен, что у него будет только четыре дня на подготовку к финалу Кубка Лиги

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо недоволен, что его команде придется сыграть в Премьер-Лиге всего за четыре дня до финала Кубка Лиги.

Апрель обещает стать определяющим месяцем для всего сезона "Тоттенхэма". Здесь станут яснее шансы "шпор" попасть в топ-4 Премьер-Лиги, а 25 числа, в воскресенье, команда Моуриньо поспорит с "Манчестер Сити" за Кубок Лиги.

Однако перед этим, 21 апреля, "Тоттенхэм" ожидает домашний матч против "Саутгемптона". Премьер-Лиге пришлось поставить эту игру на вечер среды из-за занятости "святых" в Кубке Англии.

По информации Daily Mirror, Моуриньо остался недоволен тем, что его команде отвели менее четырех полных суток на подготовку к финалу, в котором "шпоры" могут прервать свою 13-летнюю бестрофейную серию.

Сообщается, что Моуриньо надеялся получить полную неделю тренировок перед финалом. Впрочем, "Сити" оказался в той же ситуации и 21 апреля сыграет на выезде с "Астон Виллой". С другой стороны, у Жозе нет тех же возможностей для ротации, что и у Хосепа Гвардиолы.


Метки Кубок Лиги, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 371

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 31.03.2021 19:42 # manutd-20champ
    жаль что не три дня

    (ответить)

  2. mancunia-planet 31.03.2021 19:19 # mancunia-planet
    Чмауриньё всё чаще недоволен, пора завершать никчемную пенсовскую карьеру переводчика.

    (ответить)

  3. hunter022 31.03.2021 19:10 # hunter022
    Соломку стелит знает что продует

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: