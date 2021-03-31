Погба "почти гарантированно" покинет МЮ летом

Поль Погба Полузащитник Поль Погба "почти гарантированно" покинет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

В данный момент у Погба остается всего один год по действующему контракту, однако ранее главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекал, что надеется склонить Поля к новой сделке.

Но новой сделки, вероятно, не будет. Об этом сообщает приближенная к "Ювентусу", бывшему клубу Погба, итальянская газета Tuttosport.

Истекающий в следующем году контракт делает Поля хозяином своей судьбы. Поль настроен покинуть "Олд Траффорд" как можно скорее, а "Юнайтед" опасается потерять столь важного игрока безо всякой компенсации, так что расставание грядущим летом будет в интересах всех сторон.

Наиболее вероятным направлением для Погба называется "Ювентус", где ранее Поль провел четыре сезона, забив 34 гола и отдав 40 результативных передач в 178 матчах.

Погба до сих пор поддерживает отношения с некоторыми игроками "Ювентуса", а с нынешним наставником чемпионов Серии А Андреа Пирло выступал бок о бок на футбольном поле.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 31.03.2021 18:10 # mancunia-planet
    Ништяк чё, и побыстрее бы свалил. Грилиш вместо него будет в самый раз, там разница в финансах не сильная должна быть

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  2. justnick 31.03.2021 18:07 # justnick
    Уже все знают, что так надбавку к контракту выбивают

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  3. ray-black 31.03.2021 18:03 # ray-black
    этот перевертыш уже который год уходит.

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