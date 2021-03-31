Погба "почти гарантированно" покинет МЮ летом

Полузащитник Поль Погба "почти гарантированно" покинет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

В данный момент у Погба остается всего один год по действующему контракту, однако ранее главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекал, что надеется склонить Поля к новой сделке.



Но новой сделки, вероятно, не будет. Об этом сообщает приближенная к "Ювентусу", бывшему клубу Погба, итальянская газета Tuttosport.



Истекающий в следующем году контракт делает Поля хозяином своей судьбы. Поль настроен покинуть "Олд Траффорд" как можно скорее, а "Юнайтед" опасается потерять столь важного игрока безо всякой компенсации, так что расставание грядущим летом будет в интересах всех сторон.



Наиболее вероятным направлением для Погба называется "Ювентус", где ранее Поль провел четыре сезона, забив 34 гола и отдав 40 результативных передач в 178 матчах.



Погба до сих пор поддерживает отношения с некоторыми игроками "Ювентуса", а с нынешним наставником чемпионов Серии А Андреа Пирло выступал бок о бок на футбольном поле.