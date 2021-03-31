Погба "почти гарантированно" покинет МЮ летом
Полузащитник Поль Погба "почти гарантированно" покинет "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.
В данный момент у Погба остается всего один год по действующему контракту, однако ранее главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекал, что надеется склонить Поля к новой сделке.
Но новой сделки, вероятно, не будет. Об этом сообщает приближенная к "Ювентусу", бывшему клубу Погба, итальянская газета Tuttosport.
Истекающий в следующем году контракт делает Поля хозяином своей судьбы. Поль настроен покинуть "Олд Траффорд" как можно скорее, а "Юнайтед" опасается потерять столь важного игрока безо всякой компенсации, так что расставание грядущим летом будет в интересах всех сторон.
Наиболее вероятным направлением для Погба называется "Ювентус", где ранее Поль провел четыре сезона, забив 34 гола и отдав 40 результативных передач в 178 матчах.
Погба до сих пор поддерживает отношения с некоторыми игроками "Ювентуса", а с нынешним наставником чемпионов Серии А Андреа Пирло выступал бок о бок на футбольном поле.
31.03.2021 18:00
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Ништяк чё, и побыстрее бы свалил. Грилиш вместо него будет в самый раз, там разница в финансах не сильная должна быть
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Уже все знают, что так надбавку к контракту выбивают
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этот перевертыш уже который год уходит.
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