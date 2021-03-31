Мерсон считает, что Агуэро мог бы перейти в "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что нападающий "Манчестер Сити" мог бы перейти в "Арсенал".

Как известно, Агуэро покидает "Сити" в конце сезона свободным агентом, а BBC утверждает, что 32-летний аргентинец не исключает переход в другой клуб Премьер-Лиги.



Если Серхио решит остаться в Премьер-Лиге, то ему стоит обратить внимание на "Арсенал", возглавляемый бывшим ассистентом Хосепа Гвардиолы Микелем Артетой, убежден Мерсон.



"Останется он в Англии или уедет за рубеж? Если он останется в Англии, думаю, "Арсенал" подошел бы ему по стилю. Это был бы хороший выбор".



"Микель Артета работал в "Манчестер Сити", а "Арсенал" играет таким образом, что они кружат около штрафной площади, создавая много возможностей. В этом плане "Арсенал" подходит Агуэро".



"Но если он отправится за рубеж, где играют не в таком высоком темпе, как в Англии? Смена климата и менее напряженные матчи — это помогло бы ему избавиться от проблем со здоровьем на поздней стадии своей карьеры".



"Это будет важный переход для Агуэро, чья карьера вступает в заключительную стадию", — сообщил Мерсон Sky Sports.