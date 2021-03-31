Мерсон считает, что Агуэро мог бы перейти в "Арсенал"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что нападающий "Манчестер Сити" мог бы перейти в "Арсенал".
Как известно, Агуэро покидает "Сити" в конце сезона свободным агентом, а BBC утверждает, что 32-летний аргентинец не исключает переход в другой клуб Премьер-Лиги.
Если Серхио решит остаться в Премьер-Лиге, то ему стоит обратить внимание на "Арсенал", возглавляемый бывшим ассистентом Хосепа Гвардиолы Микелем Артетой, убежден Мерсон.
"Останется он в Англии или уедет за рубеж? Если он останется в Англии, думаю, "Арсенал" подошел бы ему по стилю. Это был бы хороший выбор".
"Микель Артета работал в "Манчестер Сити", а "Арсенал" играет таким образом, что они кружат около штрафной площади, создавая много возможностей. В этом плане "Арсенал" подходит Агуэро".
"Но если он отправится за рубеж, где играют не в таком высоком темпе, как в Англии? Смена климата и менее напряженные матчи — это помогло бы ему избавиться от проблем со здоровьем на поздней стадии своей карьеры".
"Это будет важный переход для Агуэро, чья карьера вступает в заключительную стадию", — сообщил Мерсон Sky Sports.
31.03.2021 16:00
Просмотров: 347
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Отличная новость а то лазарет Арсенала опустел
(ответить)
Ни гунерам, ни Куну оно не надо
(ответить)
Пффф, гейгуннерасты могут только мечтать о таком игроке. Ну или начать топить за шитюков, как дима мордвин.
(ответить)
Да всё в утиль, какой нафик Арсенал. Старый уже без запала с рисками травм, и дорогой в обслуживании.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий