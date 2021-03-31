Мерсон считает, что Агуэро мог бы перейти в "Арсенал"

Серхио Агуэро Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что нападающий "Манчестер Сити" мог бы перейти в "Арсенал".

Как известно, Агуэро покидает "Сити" в конце сезона свободным агентом, а BBC утверждает, что 32-летний аргентинец не исключает переход в другой клуб Премьер-Лиги.

Если Серхио решит остаться в Премьер-Лиге, то ему стоит обратить внимание на "Арсенал", возглавляемый бывшим ассистентом Хосепа Гвардиолы Микелем Артетой, убежден Мерсон.

"Останется он в Англии или уедет за рубеж? Если он останется в Англии, думаю, "Арсенал" подошел бы ему по стилю. Это был бы хороший выбор".

"Микель Артета работал в "Манчестер Сити", а "Арсенал" играет таким образом, что они кружат около штрафной площади, создавая много возможностей. В этом плане "Арсенал" подходит Агуэро".

"Но если он отправится за рубеж, где играют не в таком высоком темпе, как в Англии? Смена климата и менее напряженные матчи — это помогло бы ему избавиться от проблем со здоровьем на поздней стадии своей карьеры".

"Это будет важный переход для Агуэро, чья карьера вступает в заключительную стадию", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Агуэро, Арсенал, Манчестер Сити, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 16:00

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  1. hunter022 31.03.2021 16:39 # hunter022
    Отличная новость а то лазарет Арсенала опустел

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  2. petertosh 31.03.2021 16:31 # petertosh
    Ни гунерам, ни Куну оно не надо

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  3. chelsea88 31.03.2021 16:27 # chelsea88
    Пффф, гейгуннерасты могут только мечтать о таком игроке. Ну или начать топить за шитюков, как дима мордвин.

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  4. mancunia-planet 31.03.2021 16:05 # mancunia-planet
    Да всё в утиль, какой нафик Арсенал. Старый уже без запала с рисками травм, и дорогой в обслуживании.

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