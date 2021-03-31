"Сити" видит в Кейне альтернативу Холанду
"Манчестер Сити" держит в уме вариант с Харри Кейном из "Тоттенхэма", если приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда по какой-либо причине сорвется.
20-летний Холанд является приоритетным вариантом "Сити" на замену Серхио Агуэро, который покидает "Этихад" в конце сезона.
Однако в борьбе за Эрлинга "горожане" рискуют столкнуться с серьезной конкуренцией других клубов, вдобавок ходят слухи, что "Боруссия" потребует за свою звезду 154 миллиона фунтов.
По информации The Times, у "Сити" есть несколько альтернативных вариантов на случай, если заполучить Холанда не удастся, и один из этих вариантов — 27-летний Кейн.
Кейн значительно старше Холанда, но является проверенным бомбардиром на уровне Премьер-Лиги, забив 160 голов в 234 матчах после своего дебюта девять лет назад.
Проблема в том, что Харри тоже будет стоит очень дорого, ведь в "Тоттенхэме" у капитана сборной Англии есть контракт до 2024 года.
31.03.2021 14:00
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Пусть сидит в Тоттенхэме. Раз продлил свой контракт до 24 года в своё время. В 30 лет свободным уйдёт в топ клуб и под конец карьеры может возьмёт трофеев.
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КОРОЛИ!!!
А скузня в этом сезоне увидела седьмое мест и страпон как хорошую альтернативу своей позорной картонке.
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