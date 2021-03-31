"Сити" видит в Кейне альтернативу Холанду

"Манчестер Сити" держит в уме вариант с Харри Кейном из "Тоттенхэма", если приобретение нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда по какой-либо причине сорвется.

20-летний Холанд является приоритетным вариантом "Сити" на замену Серхио Агуэро, который покидает "Этихад" в конце сезона.



Однако в борьбе за Эрлинга "горожане" рискуют столкнуться с серьезной конкуренцией других клубов, вдобавок ходят слухи, что "Боруссия" потребует за свою звезду 154 миллиона фунтов.



По информации The Times, у "Сити" есть несколько альтернативных вариантов на случай, если заполучить Холанда не удастся, и один из этих вариантов — 27-летний Кейн.



Кейн значительно старше Холанда, но является проверенным бомбардиром на уровне Премьер-Лиги, забив 160 голов в 234 матчах после своего дебюта девять лет назад.



Проблема в том, что Харри тоже будет стоит очень дорого, ведь в "Тоттенхэме" у капитана сборной Англии есть контракт до 2024 года.