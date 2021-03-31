"Бавария" не будет бороться за Холанда
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге объявил, что его клуб не будет бороться с грандами Премьер-Лиги за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Главным претендентом на Холанда принято считать "Манчестер Сити", однако виды на норвежского бомбардира также имеют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Сватали Эрлинга и в "Баварию", привыкшую собирать лучших талантов Бундеслиги, однако на сей раз клуб из Мюнхена останется в стороне по конкретной причине, и имя этой причины — Роберт Левандовски.
"Я не знаю, кто распускает эти слухи. Я могу сказать лишь одно: на этой позиции мы обладаем лучшим футболистом в мире. И у Роберта Левандовски есть контракт до 2023 года", — сообщил Румменигге Bild.
31.03.2021 13:00
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Даже Баварка легла под КОРОЛЕЙ.
Поняли, что нет смысла с нами бороться, т.к. наш клуб со всех точек зрения предпочтительнее для Холанда, а баварцы ему могут предложить лишь деньги да ненужные трофеи в своём монополизированном внутреннем чемпионате.
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Денег нет)
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Они просто заберут его...
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