"Бавария" не будет бороться за Холанда

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге объявил, что его клуб не будет бороться с грандами Премьер-Лиги за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Главным претендентом на Холанда принято считать "Манчестер Сити", однако виды на норвежского бомбардира также имеют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Сватали Эрлинга и в "Баварию", привыкшую собирать лучших талантов Бундеслиги, однако на сей раз клуб из Мюнхена останется в стороне по конкретной причине, и имя этой причины — Роберт Левандовски.



"Я не знаю, кто распускает эти слухи. Я могу сказать лишь одно: на этой позиции мы обладаем лучшим футболистом в мире. И у Роберта Левандовски есть контракт до 2023 года", — сообщил Румменигге Bild.