"Бавария" не будет бороться за Холанда

Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге объявил, что его клуб не будет бороться с грандами Премьер-Лиги за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Главным претендентом на Холанда принято считать "Манчестер Сити", однако виды на норвежского бомбардира также имеют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Сватали Эрлинга и в "Баварию", привыкшую собирать лучших талантов Бундеслиги, однако на сей раз клуб из Мюнхена останется в стороне по конкретной причине, и имя этой причины — Роберт Левандовски.

"Я не знаю, кто распускает эти слухи. Я могу сказать лишь одно: на этой позиции мы обладаем лучшим футболистом в мире. И у Роберта Левандовски есть контракт до 2023 года", — сообщил Румменигге Bild.


Метки Бавария, Боруссия, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 13:00

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  1. true-manc 31.03.2021 13:27 # true-manc
    Даже Баварка легла под КОРОЛЕЙ.

    Поняли, что нет смысла с нами бороться, т.к. наш клуб со всех точек зрения предпочтительнее для Холанда, а баварцы ему могут предложить лишь деньги да ненужные трофеи в своём монополизированном внутреннем чемпионате.

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  2. danny949494 31.03.2021 13:23 # danny949494
    Денег нет)

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  3. french 31.03.2021 13:12 # french
    Они просто заберут его...

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